Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія вразила сміливою витівкою на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Вийшло!», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Горова в купальнику стала на дошку для серфінгу і намагалася проїхатися на ній.

А на іншому знімку дівчина вже сидить на човні, досить посміхаючись на камеру.

«До кінця літа будемо як…», - підписані кадри.

Уточнимо, що шанувальники Горовий нічого не змогли сказати, адже кадри вона викинула у себе в Сторіс.

До цього повідомлялося, що донька відомого уркаїнського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова поділилася своїми думками про засудження людей і показала раптовий образ

На фото Наташка позує в ліжку, видно, що Горова тільки прокинулася або хоче спати. Одягу на знімку не видно, тільки білизну, яким дочка Потапа прикрила груди. Зате добре видно татуювання на руках, а також рожеві волосся, які Наташка вирішила пофарбувати.

"Ми завжди поспішаємо засуджувати людей, не знаючи справжньої причини їх дій. Ми любимо насміхатися над людиною , яка розмовляє сам з собою по вулиці, хоча не помічаємо, як робимо теж саме - розмірковуючи про щось, наприклад", - написала Горова під фото.

Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику

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