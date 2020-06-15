Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія вразила сміливою витівкою на природі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Вийшло!», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Горова в купальнику стала на дошку для серфінгу і намагалася проїхатися на ній.
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А на іншому знімку дівчина вже сидить на човні, досить посміхаючись на камеру.
«До кінця літа будемо як…», - підписані кадри.
Уточнимо, що шанувальники Горовий нічого не змогли сказати, адже кадри вона викинула у себе в Сторіс.
До цього повідомлялося, що донька відомого уркаїнського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова поділилася своїми думками про засудження людей і показала раптовий образ
На фото Наташка позує в ліжку, видно, що Горова тільки прокинулася або хоче спати. Одягу на знімку не видно, тільки білизну, яким дочка Потапа прикрила груди. Зате добре видно татуювання на руках, а також рожеві волосся, які Наташка вирішила пофарбувати.
"Ми завжди поспішаємо засуджувати людей, не знаючи справжньої причини їх дій. Ми любимо насміхатися над людиною , яка розмовляє сам з собою по вулиці, хоча не помічаємо, як робимо теж саме - розмірковуючи про щось, наприклад", - написала Горова під фото.
Нагадаємо, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
А ще Politeka писала, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини
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