View this post on Instagram

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в поиске нового гнёздышка! Звёзды были замечены на осмотре пляжного домика в Малибу, где они хотят провести лето вместе с семьей. Такая недвижимость обойдётся парочке в сумму около 70 000$. Предсказываем: летние фото Джей Ло будут жарче обычного 🔥 #elle #ellerussia