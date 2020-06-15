Що вони там все ж робили?

50-річна голлівудська зірка і співачка Дженніфер Лопес втиснула шикарні форми у вузькі лосини й крихітний топ

Як передає Politeka.net, кадри красуні опубліковані в Instagram журналу ELLE Russia. Актрису застукали разом з її нареченим, колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

На одному з кадрів злегка розпатлана, але, безумовно, чарівна, Джей Ло в сонцезахисних окулярах виходить з гаража, на іншому - вона вже разом з коханцем йдуть повз зелених кущів. Варто відзначити, еластична тканина якнайкраще підкреслила спокусливі округлості зірки.

"Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес в пошуку нового гніздечка! Зірки були помічені на огляді пляжного будиночка в Малібу, де вони хочуть провести літо разом із сім'єю. Така нерухомість обійдеться парочці в суму близько 70 000$. Передбачаємо: літні фото Джей Ло будуть спекотніше, ніж зазвичай 🔥 #elle #ellerussia", - йдеться в підписі до фото.

Тим не менше, користувачі припустили, що парочка все ж не шукає собі дім: "Вони спільно купили будинок у Малібу за 6,6 млн $ ще в минулому році! не шукають вони гніздечко :) у пари будинки в ЛА, Малібу, Маямі біч, Нью!!!"

Раніше ми повідомляли, Джей Ло опублікувала в себе на Instagram зворушливе відео, на якому її син Макс грає з цуценям, повторюючи «Я люблю його». Хлопчик буквально світиться від щастя, а маленький вихованець щосили лащиться до свого господаря.

В якийсь момент до них приєднується сестра Макса Емма, яка теж не проти пограти з тваринкою.

Джей Ло попросила поради у шанувальників, як краще назвати улюбленця, Янкі чи Тайсон.

"Тайсон звучить чудово, а Коразон звучить приголомшливо. Собаки - найкращий подарунок, і яке б ім'я ви не вибрали, вони завжди будуть любити вас", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".

Також Politeka писала, що безсоромна Джей Ло потерлася про коханця на камеру: «Так старанно працює…».