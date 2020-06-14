Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес показала нове захоплення, яке знайшла на карантині

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікував пікантні фото на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих фото дівчина позує перед мольбертом в коротких шортиках і блузці синього кольору. Кучеряве волосся Лери водоспадом падають на плечі, доповнюючи ніжний образ художниці. Вона стоїть на колінах, а в руках тримає пензлик, а на декількох кадрах навіть водить їй по полотну. Судячи з усього, актриса вже встигла намалювати дві картини.

Артистка висловилася проти зняття карантинних обмежень в Україні. Лера нагадала, що хвороба ще нікуди не поділася і закликала шукати безпечні способи розважитися під час карантину. Сама вона захопилася живописом і вирішила поділитися своїми першими успіхами з шанувальниками.

"Послаблення карантину ... добре чи погано?

Звичайно ми його дуже чекали і побігли робити свої справи, але це не означає, що небезпека минула і пандемія пройшла", - пише Валерія Товстолес". - "Переповнені нічні клуби, бари і кафе теж, як-ніби все пройшло ... але якщо ви турбуєтеся про своє Здоров'я, то можна знайти і інші принади життя. Я от почала малювати. І малювати почала правильно".

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