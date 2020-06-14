Українських водіїв попередили про покарання за спробу сховатися від камер автофіксації порушень

Після запуску системи автофиксации порушень ПДР на дорогах деякі українські водії почали шукати способи обдурити камери. Вони намагаються маскувати символи на своїх номерах, щоб їх не могли знайти.

Втім, в поліції попередили, що такий спосіб не тільки не врятує лихачів від покарання, але і спричинить нові проблеми. Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Фейсбук.

Він підкреслив, що навіть у випадках, коли ДНЗ на машині прихований повністю або частково і камера не може розпізнати знак і зафіксувати порушення, «відповідальність все одно настане».

Білошицький пояснив, що патрульні на дорогах все ще можуть у будь-який момент зупинити водія за такі порушення:

експлуатацію авто без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому ТЗ або не відповідає вимогам стандартів;

з номерним знаком, закріпленим не в тому місці;

зі знаком, закритим іншими предметами чи покриттями, що утрудняють його розпізнавання;

з забрудненим знаком, якщо символи на ньому неможливо прочитати з відстані 20 метрів;

з оберненим знаком.

Подібні порушення самі по собі можуть стати причиною штрафу в розмірі 170 гривень. При цьому повторне порушення цих правил обійдеться водієві вже в 255 гривень або ж передбачає громадські роботи та оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Білошицький також поділився фотографіями, на яких показав, як українські водії намагаються ховати свої номери від камер.

«Різні способи йдуть в хід: хтось малює, хтось пере цифри. Ці водії отримали свої постанови. Наостанок, порада від мене: кращий спосіб уникнути відповідальності - не порушувати», - підсумував патрульний.

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