50-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес похвалилася новим членом зоряного сімейства
На своїй сторінці в соцмережі красуня опублікувала зворушливе відео, на якому її син Макс грає з цуценям, повторюючи «Я люблю його». Хлопчик буквально світиться від щастя, а маленький вихованець щосили лащится до свого господаря.
У якийсь момент до них приєднується сестра Макса Емма, яка теж не проти пограти з твариною.
"Який він милий", – пишуть у коментарях.
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З ім'ям для цуценяти зоряне сімейство ще не визначилося. Так, колишній баскетболіст цікавиться у підписників, як краще його назвати: Тайсон чи Янкі.
Зазначимо, що у малюка вже є свій аккаунт у соціальній мережі, де його господарі публікують зворушливі фотографії цуценяти, а також спільні фото і відео з ним. Кількість підписників сторінки стрімко зростає і вже наближається до 12 тисяч.
Раніше ми розповідали про те, що артистка показала, завдяки чому залишається свіжою і підтягнутою у свої 50 років. Зірка опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді.
Співачка одягла маленький спортивний топік, який обтягнув красиві груди, а також оголила струнку талію й накачаний прес.
Зірка позувала в спортивному залі. На одному з фото вона сидить, зігнувшись, на тренажері. Артистка прибрала волосся у високий пучок з хвилястого волосся, а також засвітила пишний бюст.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".
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