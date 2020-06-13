50-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес похвалилася новим членом зоряного сімейства

На своїй сторінці в соцмережі красуня опублікувала зворушливе відео, на якому її син Макс грає з цуценям, повторюючи «Я люблю його». Хлопчик буквально світиться від щастя, а маленький вихованець щосили лащится до свого господаря.

У якийсь момент до них приєднується сестра Макса Емма, яка теж не проти пограти з твариною.

"Який він милий", – пишуть у коментарях.

Цуценя породи голдендудль – подарунок дитині від Джей Ло і її коханого Алекса Родрігеса.

We got Max this adorable lil golden doodle and we haven’t named him yet! ✨What should we name this cutie!? Tyson or Yankee? All will be revealed soon! 🐶 Gepostet von Jennifer Lopez am Freitag, 12. Juni 2020

З ім'ям для цуценяти зоряне сімейство ще не визначилося. Так, колишній баскетболіст цікавиться у підписників, як краще його назвати: Тайсон чи Янкі.

Зазначимо, що у малюка вже є свій аккаунт у соціальній мережі, де його господарі публікують зворушливі фотографії цуценяти, а також спільні фото і відео з ним. Кількість підписників сторінки стрімко зростає і вже наближається до 12 тисяч.

Раніше ми розповідали про те, що артистка показала, завдяки чому залишається свіжою і підтягнутою у свої 50 років. Зірка опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді.

Співачка одягла маленький спортивний топік, який обтягнув красиві груди, а також оголила струнку талію й накачаний прес.

Зірка позувала в спортивному залі. На одному з фото вона сидить, зігнувшись, на тренажері. Артистка прибрала волосся у високий пучок з хвилястого волосся, а також засвітила пишний бюст.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".

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