Знаменита артиска Ані Лорак не так давно поділилася серією теплих кадрів з дочкою і близькими під час святкування дня народження Софії

Після того, як зірка розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. Через пару місяців після розлучення, Кароліна показала, що почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом. Ховаючись довгий час, пара все ж з'явилась на публіці, але була прийнята зовсім не радо – Кароліна отримала хвилю серйозної критики, пише Рoliteka.net.

Зрозумівши, що публічно вести відносини не вийде, пара припинила показувати спільні фото світитися на публіці. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів.

Однак, на дні народження Соні – єдиною і коханою доньки Кароліни користувачам мережі вдалося побачити коханого співачки, що спостерігає за щасливою дівчинкою з мамою і стоїть трохи позаду. Скріншот з сімейної відеозапису тут же сполохав соціальні мережі.

Як виявляється, незважаючи на всі чутки, Кароліна, як і раніше, полягає в любовні відносини з саунд-продюсером Єгором Глібом.

"Бачите на задньому плані хлопця з бородою в усьому чорному? Як би бойфренд Ані Лорак – молодий саунд-продюсер Єгор Гліб – не намагався уникнути камер, стоячи осторонь на дні народження дочки артистки, не вийшло", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу «Тільки нікому».

Також Кароліна представила дійсно жаркі кадри – зірка знялася з замотаним рушником на голові у формі тюрбана і в білому халаті. Шию зірки прикрасило розкішне і блискуче кольє, а вуха – сережки такого ж стилю, що й кольє з безліччю каменів. При цьому зірка була взута в незвичайні босоніжки на товстому каблуці.

Співачка на табуреті прийняла кілька спокусливих поз, представивши відразу три знімка.

«Найбільша сила і краса всередині нас…» - написала Кароліна. При цьому зірка викликала цілу хвилю неоднозначних коментарів у мережі.

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