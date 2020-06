View this post on Instagram

SOUND ON 🎧 *Mental problems are extremely individual, I can only tell you about my own experiences* “Give Me Rain” is a song about fighting through the darkness, and I am overwhelmed by your response and associations with the song.🙏🏼 For me personally it is about fighting through the pain during rehab and withdrawal from sleep aid. Headache, hallucinations, cold sweat and nightmares became my loyal friends every day. But on the darkest days it felt like knives through my stomach, as my brain and gut are strongly connected. Yay...!😬 In situations like these, in the end all I can to do is lie down and laugh. Because honestly, this s#*t is absurd. But it’s part of the important process. And it will pass.🌪🌥 *Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. “Give Me Rain” - это песня о борьбе с темнотой. Я очень рад и тронут всем отзывам. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны. Ура). Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет. #mentalhealth #rehab #withdrawal #psykiskhelse Cover art by @joerg_63