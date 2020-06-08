Нещодавно 34-річний норвезький скрипаль і співак з білоруськими корінням Олександр Рибак розкрив правду про серйозну хворобу

Так, кілька днів тому Олександр рассказална своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що почав серйозний курс лікування після того, як його здоров'я було підірване залежністю від лікарських препаратів. Чоловік серйозно постраждав, знизив імунітет і постраждали навіть його м'язи. Сьогодні артист розкрив нові подробиці, передає Politeka.net.

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SOUND ON 🎧 *Mental problems are extremely individual, I can only tell you about my own experiences* “Give Me Rain” is a song about fighting through the darkness, and I am overwhelmed by your response and associations with the song.🙏🏼 For me personally it is about fighting through the pain during rehab and withdrawal from sleep aid. Headache, hallucinations, cold sweat and nightmares became my loyal friends every day. But on the darkest days it felt like knives through my stomach, as my brain and gut are strongly connected. Yay...!😬 In situations like these, in the end all I can to do is lie down and laugh. Because honestly, this s#*t is absurd. But it’s part of the important process. And it will pass.🌪🌥 *Ментальные проблемы и лечение очень индивидуально для каждого человека. Я могу поделиться с вами только собственным опытом. “Give Me Rain” - это песня о борьбе с темнотой. Я очень рад и тронут всем отзывам. Лично для меня, эта песня об ужасах, пережитых во время реабилитации. Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятиями каждый день. А в самые темные дни мне казалось, будто мой желудок пронзают ножами (мой мозг и пищеварительный тракт сильно связаны. Ура). Единственное чего я хочу в подобных ситуациях – прилечь и смеяться. Ведь, по правде говоря, это просто нелепо. Это всё по плану. И я знаю, что это пройдет. #mentalhealth #rehab #withdrawal #psykiskhelse Cover art by @joerg_63

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Спочатку співак зазначив, що багато років був змушений пити снодійне і антидепресанти, що помітно підірвало його здоров'я. З часом він став слабкий, таблетки з часом торкнулися його м'язи і навіть мозок. Постраждав і шлунок. 

Сьогодні ж співак розкрив нові подробиці хвороби: 

 «Ментальні проблеми і лікування дуже індивідуально для кожної людини. Я можу поділитися з вами власним досвідом. “Give Me Rain” - це пісня про боротьбу з темрявою. Я дуже радий і зворушений усім відгукам. Особисто для мене, ця пісня про жахи, пережиті під час реабілітації. Головний біль, галюцинації, холодний піт і нічні кошмари були моїми дорогими ствами кожен день. А в найтемніші дні мені здавалося, ніби мій шлунок пронизують ножами (мій мозок і травний тракт сильно пов'язані. Ура).

Єдине, чого я хочу в подібних ситуаціях – прилягти і сміятися. Адже, по правді кажучи, це просто безглуздо. Це все за планом. І я знаю, що це пройде», - написав артист.

Уражені новими подброностями хвороби, фанати тут же відповіли:

«I love it 😁💕» «Ой як знайомо, особливо шлунок і голова..», «Я тебе люблю😍❤», «Мені так шкода що ти проходив через такий жах... я сподіваюся що в майбутньому цього не буде🙏🏻❤», «This is one of the greatest songs ever!! 😘😂❤️🙌».

Нагадаємо, 16 травня 2009 року перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» здобув у той час 23-річний представник Норвегії білоруського походження Олександр Рибак.

протягом 10-ти років після тріумфу на головному пісенному конкурсі Європи він встиг записати кілька альбомів і зняти більше 20 кліпів. Крім того, співак активно співпрацює зі світовими кіностудіями і займається написання саундтреків.

Олександр активно гастролює по всьому світу і записує дуети. Також переможець «Євробачення-2009» активно веде свою сторінку і регулярно публікує знімки зі своїх концертів.

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