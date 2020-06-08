Нещодавно 34-річний норвезький скрипаль і співак з білоруськими корінням Олександр Рибак розкрив правду про серйозну хворобу

Так, кілька днів тому Олександр рассказална своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, що почав серйозний курс лікування після того, як його здоров'я було підірване залежністю від лікарських препаратів. Чоловік серйозно постраждав, знизив імунітет і постраждали навіть його м'язи. Сьогодні артист розкрив нові подробиці, передає Politeka.net.

Спочатку співак зазначив, що багато років був змушений пити снодійне і антидепресанти, що помітно підірвало його здоров'я. З часом він став слабкий, таблетки з часом торкнулися його м'язи і навіть мозок. Постраждав і шлунок.

Сьогодні ж співак розкрив нові подробиці хвороби:

«Ментальні проблеми і лікування дуже індивідуально для кожної людини. Я можу поділитися з вами власним досвідом. “Give Me Rain” - це пісня про боротьбу з темрявою. Я дуже радий і зворушений усім відгукам. Особисто для мене, ця пісня про жахи, пережиті під час реабілітації. Головний біль, галюцинації, холодний піт і нічні кошмари були моїми дорогими ствами кожен день. А в найтемніші дні мені здавалося, ніби мій шлунок пронизують ножами (мій мозок і травний тракт сильно пов'язані. Ура).

Єдине, чого я хочу в подібних ситуаціях – прилягти і сміятися. Адже, по правді кажучи, це просто безглуздо. Це все за планом. І я знаю, що це пройде», - написав артист.

Уражені новими подброностями хвороби, фанати тут же відповіли:

«I love it 😁💕» «Ой як знайомо, особливо шлунок і голова..», «Я тебе люблю😍❤», «Мені так шкода що ти проходив через такий жах... я сподіваюся що в майбутньому цього не буде🙏🏻❤», «This is one of the greatest songs ever!! 😘😂❤️🙌».

Нагадаємо, 16 травня 2009 року перемогу на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» здобув у той час 23-річний представник Норвегії білоруського походження Олександр Рибак.

протягом 10-ти років після тріумфу на головному пісенному конкурсі Європи він встиг записати кілька альбомів і зняти більше 20 кліпів. Крім того, співак активно співпрацює зі світовими кіностудіями і займається написання саундтреків.

Олександр активно гастролює по всьому світу і записує дуети. Також переможець «Євробачення-2009» активно веде свою сторінку і регулярно публікує знімки зі своїх концертів.

Нагадаємо, що 10 років потому: як виглядає і чим займається переможець «Євробачення-2009» Олександр Рибак

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