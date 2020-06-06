З нагоди відзначення 221-річчя з дня народження російського поета Олександра Пушкіна балерина Анастасія Волочкова поділилася знімком в образі Наталії Гончарової, дружини класика літератури

На фото, опублікованому в соціальній мережі Instagram, артистка позує в обіймах актора Левані Учанеішвілі, який на знімку – в образі Олександра Пушкіна, передає Politeka.net.

«Сьогодні день народження А. С. Пушкіна.🙏 мені пощастило грати роль Наталі Гончарової у фільмі «Чорний принц», де роль Пушкіна грав голлівудський актор Левані Учанеішвілі. Цей фільм посів перше місце на міжнародному фестивалі незалежних фільмів у Нью-Йорку.😊 А з Левані ми дружимо і зараз.🙏 І кожне своє послання або смс він завжди підписує: «твій Пушкін»...🌺»», – підписала знімок з притаманним пафосом артистка.

Зазначимо, що сукня Волочкової якось не зовсім відповідає духу часу, про який йде мова у фільмі, оскільки декольте і груди, що виглядають з-під нього, навряд чи б викликали схвалення в тій сфері, де обертався поет.

Що думають з приводу фото підписники балерини, невідомо, оскільки вона закрила можливість коментарів на своїй сторінці. Причиною такого рішення стало те, що, враховуючи скандальність знімків, Волочкова неодноразово стикалася з хейтерами і просто недоброзичливцями, які не шкодували образ на адресу любительки відвертих шпагатів.

Левані Учанеішвілі - виходець із Радянського Союзу, який зумів підкорити Голлівуд. Він зіграв у «Дні незалежності», «Літаку президента», «Блейді», «Вірусі» та інших відомих стрічках.

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