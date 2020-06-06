Екс-герцогиня Меган Маркл не змогла не прокоментувати масові протести, які охопили США

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Меган Маркл вирішила записати відеозвернення для випускників школи, де вона вчилася з 11 по 18 років.

Крім цього, колишня герцогиня Сассекська порушила мовчання щодо протестів в США.

У своєму зверненні Меган Маркл згадала про аналогічні бунти в Лос-Анджелесі, які почалися в 1992 році і зізналася, що їй неприємно усвідомлювати жорстокість цього світу.

"Я хотіла сказати щось правильне і переживала, що не зможу або що мене за це розкритикують. А потім я зрозуміла, що єдине, що неправильно в цій ситуації, - це нічого не сказати", - пояснила вона.

За словами Меган Маркл, у 1992 році вона стала свідком того, як суд присяжних виправдав кількох поліцейських, жорстоко побили темношкірого американця Родні Кінга.

«Мені було 11 чи 12 років, я як раз тільки що поступила в школу «Чисті серця», коли в Лос-Анджелесі стався бунт, також спровокований бездушним проявом расизму. Я пам'ятаю комендантську годину. Я пам'ятаю, як бігла додому і по дорозі бачила, як з неба падає попіл. Навколо пахло гаром, я бачила, як дим піднімався над будівлями, а люди вибігали з будинків з сумками і мародерствували», - з тривогою згадала Маркл.

Підсумовуючи, Меган Маркл заявила, що їй шкода, що школярі в таких умовах проводять випускний.

"Мені шкода, що доводиться жити у світі, де все це існує... Я знаю, що це не той випускний, який ви собі уявляли", - підсумувала вона в своєму відеозверненні.

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