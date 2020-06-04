Роздрібна вартість бензину всіх марок 4 червня зросла в п'яти областях України, в інших регіонах країни ціни не змінилися

Про це розповіли аналітики консалтингової групи "А-95", передає 112.

Так, ціни на бензин марок А-92 і А-95 підскочили в Дніпропетровській (+10 коп.), Закарпатській (+1 коп.), Івано-Франківській (+2 коп.) і Львівській (+1 коп.) областях. А бензин марки А-95+ подорожчав у Дніпропетровській (+22 коп.) та Київській (+2 коп.) областях. В інших регіонах ціни залишилися на колишньому рівні.

Ціни на дизельне паливо на АЗС більшість регіонів не змінилися. Подорожчало дизпаливо тільки в Дніпропетровській (+10 коп.), Закарпатській (+1 коп.), Івано-Франківській (+2 коп.) і Львівській (+1 коп.) областях.

Друга ситуація з автогазом, який продовжує дорожчати. Ціни на цей вид палива не змінилися лише в чотирьох областях.

найдешевшим бензином всіх марок (А-92, А-95 і А-95+) можна заправитися в Сумській області: за 19,63 грн, 20,63 грн і 22,32 грн за літр відповідно. А найдешевше дизпаливо на Харківщині - по 20,06 грн за літр. Найнижчі ціни на автогаз в Чернігівській області - 10,23 грн.

А ось найдорожчим бензином марок А-92 і А-95, а також ДТ заправляють у Луганській області. Бензин марки А-95+ найдорожче продають в Житомирській і Закарпатській областях. Найдорожчий автогаз станом на сьогодні в Одеській області.

Нагадаємо, раніше заступник директора науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев радив українським автомобілістам готуватися до подорожчання палива, зважаючи на те, що оптові ціни на бензин ростуть вже третій тиждень.

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