Знаменита українська співачка Настя Каменських вирішила розкрити правду про стосунки з Потапом і їх інтимне життя

Як відомо, зірки не так давно відсвяткували річницю, про яку зворушливо нагадали в соціальній мережі Instagram. Незважаючи на те, що вони вже давно не приховують свої стосунки, таємниці їх особистих взаємин продовжують цікавити фанатів. В одному з інтерв'ю Настя розповіла цікаві подробиці про те, як вона живе разом з Потапом, передає starhit.

Не секрет, що співачка і артист часто з'являються разом на публіці, діляться яскравими фото, але при цьому подробиць про взаємини не розкривають. Під час прямого ефіру з «Спека ТБ» Настя зазначила: вона з чоловіком є єдиним цілим і вони – яке б'ється в унісон.

«Ми одне ціле, тому у нас збігаються інтереси, погляди на життя, смаки», – наголосила Каменських.

При цьому вона заявила, що її чоловік – це натхненник, який допомагає її творчості. Продюсер не тільки часто пише їй пісні, але і створює разом з нею хіти.

«Я ним захоплююся, адже у нього ніколи не кінчається натхнення. Він для мене навіть пісню іспанською написав, хоча взагалі не говорить на цій мові», – похвалилася успіхами Потапа Настя.

Також вона розповіла, що вони щасливі і проблем в їх відносинах немає, адже вона навіть не ревнує його, оскільки абсолютно довіряє обранцеві.

«Мені подобається, коли по моєму чоловікові всі сходять з розуму. Мені це приємно, адже це показує, який він у мене класний. Я — гарна дівчинка, тому не переживаю і не ревную. Вважаю, що людина має бути вільною», – заявила Настя, спростовуючи чутки про розлад у родині.

Раніше також Настя похвалилася знімками в еротичній позі. На нових фото в Instagram Настя-з легкою посмішкою на обличчі і яскравому вигляді. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а особа завдала легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

«Мені часто кажуть, що я схожа на Настю 😊», «Це стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,що постала в таку позу 🙈🙈🙈», «Настя ви прекрасні що на 1 що на 2», «І перша і друга. Ти найкраща і найкрасивіша 😍», «Незворушна дівчинка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Всі класні , але напевно більше 1 понравиласььь».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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