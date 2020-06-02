56-річна російська співачка Лоліта Мілявська стривожила мережу, з'явившись біля шибениці

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, яким спочатку налякала публіку, а потім змусила ридати від сміху (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Лоліта в картатому пальті, світлому реглані і синіх спортивних штанях в обтяжку постала на тлі середньовічних декорацій, стоячи біля дерев'яної шибениці. Тримаючи однією рукою окраєць хліба, а іншою, власне, саму петлю, співачка спробувала протиснутися, коментуючи при цьому те, що відбувається:

"Я хочу прийняти кару за всіх, кого я згубила на цьому світі, - почала відчайдушно волати артистка, а потім різко припинила, - Послухайте, я після карантину не можу влізти в цю петлю... Я поки не буду кінчати з собою, а краще скуштую ще хлібця".

Лоліта в підписі до кадрів розповіла, де знайшла таке дивовижне місце:

"В 140 км від Москви знімається дуже крутий серіал, який називається «Чума»✌️ Не маю права викладати костюми, зйомки сцен з різними героями, але використовувати елементи декорації мені дозволили))🎥🎭⁣⁣".

Користувачі моментально відреагували на витівку Мілявської:

"Лоліта не треба. Ви нам потрібні в будь-якому стані. ❤️❤️❤️"

"Відмінний серіал, сміялася до сліз"

"Захоплююся ваші позитивом 😍"

"😂👍 мабуть мало згубила😂 петля не для вас приготовлена однозначно)"

"Лола не треба!!!!"

"Одумайся, Лола! Ми тебе обожнюємо!"

"Спочатку злякалася за вас дуже сильно. Але в кінці зітхнула з полегшенням"

Раніше ми повідомляли, Лоліта насмішила кадрами, коли зняла медичну маску - виявилося, вона забула змити макіяж, і той розмазався по всьому обличчю.

«Ось що відбувається з тобою, коли ти дотримуючись маскового режиму виходиш зі знімального майданчика, не знявши грим», - пожартувала Лоліта.

Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".

Також Politeka писала, що співачка Лоліта заявила, що Україна сама віддала Крим РФ: "Не вкладала в нього"