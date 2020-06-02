34-річна співачка, учасниця "Квартал 95" Віра Кекелія приголомшила домашніми кадрами з чоловіком, артистом Романом Дудою
Як передає Politeka.net, Віра опублікувала свіже відео, в якому показала любовні втіхи з чоловіком (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
У пари тільки нещодавно народився син. Ця подія, безумовно, внесла свої корективи в їх безтурботне до цього сімейне життя. Як бачимо, будучи наодинці, вони часу дарма не витрачають - милі ніжності викликали фурор в соцмережі.
Віра і її чоловік у білих футболках обнялися, поцілувалися в губи і, щасливі, стрибнули в ліжко.
"Ось воно - батьківське щастя;))) Раніше ми падали в пелюстки троянд, а тепер в м'які підгузники", - підписала кадри Кекелія.
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Фанати зоряної сімейки за кілька годин встигли поставити більше 9 000 лайків, а також прокоментувати побачене.
"Гарні❤️"
"Ахахха🤪Віра🤪🤪🤣Ромаааа🤣"
"Ви гарна пара"
"Як мило й весело! 😍"
"А потім буде етап конструктора Lego, але вже на підлозі 😆"
Раніше ми повідомляли, Кекелія зворушила мережу, вперше показавши новонародженого сина. Звичайно ж, артистка прикрила дитину пелюшкою, і видно тільки маківку. До речі, дитину на руках тримає гордий батько.
"Ми зустрілися;) Іванко, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ!", - тепло підписала фото Віра.
"Я так чекала цього моменту, Вірочка, Ромочка, вітаю вас з поповненням у цій чудовій родині, нехай це сонечко приносить вам тільки яскраві промінчики світла"; "Від усієї душі Вітаю 😍"; "Всі мами - герої! А ви ще змогли і прекрасно виглядати на фото!", - писали в коментарях.