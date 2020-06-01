В уряді зробили уточнення щодо виплат українцям

Так, стало відомо, що вчителі не отримають додаткових доплат на карантині. Таку заяву зробила виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час брифінгу в неділю, 31 травня.

Вона зазначила, що вчителі під час карантину довелося освоювати нові інструменти і докладати більше зусиль, проте на доплати розраховувати не варто.

"Всі педагоги та учні під час карантину безперечно докладали максимум зусиль для того, щоб адаптуватися до нових умов. Вони швидко освоїли такі нові інструменти, як дистанційні технології, освоїли і виконували програми... В бюджеті 2020 року не передбачено встановлення додаткових виплат для вчителів", - зазначила Мандзій.

В. о. міністра додала, що міністерство працює над новою концепцією оплати праці педагогічних працівників.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Роман Ермоличев. заявляв, що в основі матеріального добробуту освітян повинні становити не одноразові виплати.

«Слід переглянути умови оплати праці педагогічних працівників, зарплату яких становлять посадовий оклад і численна кількість доплат і надбавок. Це стає предметом маніпуляцій, коли, наприклад, одні органи місцевого самоврядування виплачують мінімальну надбавку за престижність праці вчителям, тобто - 5%, а решта - 20-30%. Часто подібне трапляється в сусідніх громадах, де педагоги між собою спілкуються», – зазначив чиновник.

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