Знаменитий співак Ігор Ніколаєв похвалився народною любов'ю до своєї творчості і показав архівне відео з Наташею Корольовою

Відомий російський композитор і співак привітав з днем народження свою колишню дружину Корольову, нагадавши їй про їх спільний хіт. Відповідний пост Ніколаєв опублікував у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Так, співак поділився фотографією автомобіля, власник якого вирішив оригінально прикрасити свій капот, розмістивши на ньому спільне фото Ніколаєва і Корольової. На знімку артисти позують на тлі води, судячи з усього, без одягу.

«Знайшов в інтернеті смішне і зворушливе фото: власник авто вирішив увічнити на своєму капоті Дельфіна і Русалку (а пісня 1990-го року, в цьому році 30 років, автомобілю, мабуть, приблизно стільки ж). Це і є народна любов і пам'ять, яка зберігає пісні про Маленьку країну, про Жовті тюльпани, і ще багато пісень, які я для тебе написав. З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, НАТАША, щастя тобі і твоїй родині!», - написав Миколаїв у підписі до світлини.

Він також поділився старим відео, на якому вони з молодою ще Корольовою виконують свій хіт про дельфіні і русалку. Юна Корольова щосили танцює в короткому топіку, відбиваючи ритм пісні маракасом.

Шанувальники приєдналися до привітань Ніколаєва і почали коментувати пост.

«Ніколаєв, любить Корольову», «Яка краса! Ось до чого доводить любов!!!», «Дивіться, Ігор, дружина за таке по голові не погладить», «Я думаю, дружині це не дуже приємно, можна було б офіційно привітати, а то виставив море почуттів», «Очі горять любов'ю! Дуже красиві!», - пишуть люди.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв засвітив Пугачову в обнімку з відомим красенем, фото.

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