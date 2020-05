View this post on Instagram

Нашёл в интернете смешное и трогательное фото: владелец авто решил увековечить на своём капоте Дельфина и Русалку (а песня 1990-го года, в этом году 30 лет, автомобилю, видимо, примерно столько же). Это и есть народная любовь и память, которая хранит песни про Маленькую страну, про Жёлтые тюльпаны, и ещё много песен, которые я для тебя написал. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАТАША, счастья тебе и твоей семье!💐 «ДЕЛЬФИН И РУСАЛКА»(музыка и стихи #игорьниколаев ) @koroleva__star #владимирворошилов #чтогдекогда #наташакоролева #дельфинирусалка