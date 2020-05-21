Відома українська співачка Софія Ротару показала свіжий образ

На фото Софія позує в зеленій вишиванці, сидячи в саду біля клумби з тюльпанами і іншими квітами. Ротару посміхалася на камеру, а очі прикрила стильними окулярами. На ще одному знімку красуня позувала біля кудлатого білявого пса. На останньому кадрі співачка стояла біля іншої клумби з квітами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Вишиванки", - написала Ротару.

Фанати, включаючи онуку Ротару Соню, поставили понад 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Сонечко наше родненькое з святом вас Софія Михайлівна", "Шикарна як завжди", "Приголомшлива", "Іванка,ти Іванка! Сорочка вишиванка!!....", "Софія Михайлівна, як ви прекрасні", "Я вас обожнюю Софія Михаиловна", "Завдяки саме Вам,я полюбила ще в дитинстві і навчилася цьому мистецтву, Люблю Вас!", "Сама красива, сама кохана", "Софія Михайлівна живіть сто років". 

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Немыслимое Счастье видеть вас,София Михайловна!! ❤️😍 Для меня сегодня Настоящий Праздничный День!!! ❤️Спасибо Вам, дорогая и любимая @sofiarotaru.official за эту Радость!!! 🙏❤️😍 Спасибо что Вы Есть!!! 🙏❤️ #СофияРотару #ЛюбимаяПевица #Легенда #СофiяРотару #СамаяЛучшая #СамаяЛюбимая #ЛюбимаяПесня #SofiaRotaru #LoveRotaru #singer #fashionbusiness #legend #beautifulwomen #wonderful #ukraine #belarus #времямоё.

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Раніше ми повідомляли, що архівне фото легендарної Софії Ротару підкорило соціальні мережі.

Зокрема, знімок був опублікований на фан-сторінці "Софія Ротару. Час моє" в соцмережі Instagram.

На архівному фото, зробленому, ймовірно, в 70-80-их роках, можна побачити легендарну співачку Софію Ротару з "левової гривою" в якості зачіски, яка тоді була дуже популярною.

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Також Politeka повідомляла, що Пугачова нарешті розкрила правду про багаторічної ворожнечі з Ротару