Відома українська співачка Софія Ротару показала свіжий образ

На фото Софія позує в зеленій вишиванці, сидячи в саду біля клумби з тюльпанами і іншими квітами. Ротару посміхалася на камеру, а очі прикрила стильними окулярами. На ще одному знімку красуня позувала біля кудлатого білявого пса. На останньому кадрі співачка стояла біля іншої клумби з квітами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Вишиванки", - написала Ротару.

Фанати, включаючи онуку Ротару Соню, поставили понад 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Сонечко наше родненькое з святом вас Софія Михайлівна", "Шикарна як завжди", "Приголомшлива", "Іванка,ти Іванка! Сорочка вишиванка!!....", "Софія Михайлівна, як ви прекрасні", "Я вас обожнюю Софія Михаиловна", "Завдяки саме Вам,я полюбила ще в дитинстві і навчилася цьому мистецтву, Люблю Вас!", "Сама красива, сама кохана", "Софія Михайлівна живіть сто років".

Раніше ми повідомляли, що архівне фото легендарної Софії Ротару підкорило соціальні мережі.

Зокрема, знімок був опублікований на фан-сторінці "Софія Ротару. Час моє" в соцмережі Instagram.

На архівному фото, зробленому, ймовірно, в 70-80-их роках, можна побачити легендарну співачку Софію Ротару з "левової гривою" в якості зачіски, яка тоді була дуже популярною.

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