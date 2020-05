View this post on Instagram

Немыслимое Счастье видеть вас,София Михайловна!! ❤️😍 Для меня сегодня Настоящий Праздничный День!!! ❤️Спасибо Вам, дорогая и любимая @sofiarotaru.official за эту Радость!!! 🙏❤️😍 Спасибо что Вы Есть!!! 🙏❤️ #СофияРотару #ЛюбимаяПевица #Легенда #СофiяРотару #СамаяЛучшая #СамаяЛюбимая #ЛюбимаяПесня #SofiaRotaru #LoveRotaru #singer #fashionbusiness #legend #beautifulwomen #wonderful #ukraine #belarus #времямоё.