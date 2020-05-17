46-річна російська співачка Наташа Корольова разом з чоловіком Тарзаном влаштували справжнє "свято живота", запросивши кількох друзів додому

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим відео в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Наташа похвалилася доставкою їжі. На кадрах співачка дотащила до столу безліч пакетів зі стравами й почала їх розкладати. При цьому гості, в тому числі і її чоловік, сиділи за столом у неї за спиною.

"Заборонка! - так прокоментувала Корольова, діставши з пакету ароматний лаваш. - Ах, як пахнуть, ой свіжачок... Короче, я ніколи не схудну!"

Корольова жадібно накинулася з ножем на запечене ягня. Нарізаючи м'ясо, Наташа не забувала класти шматочок за шматочком собі в рот, захоплюючись і примовляючи "пливе".

"Нас багато і пожерти ми любимо! #їжа #доставка #ресторан #сім'я #сидимдома", - підписала кадри Корольова.

Не всі шанувальники виявилися в такому ж сильному захваті від усього цього "гастробожевілля". Деякі накинулися на Наташу, звинувачуючи, що поки вона об'їдається на камеру, голодують діти.

"Так! Дивляться на ваші доставки ягнят запечених дітлахи з багатодітних сімей, яким хліба купити не було за що і слиною давляться!.. З вашої сторони недоречна ця показуха, Наташа!"

"Наташа, Ви розумна дівчина, включайте вже голову, а не шлунок - не дратуйте ваших шанувальників і не тільки... багато людей голодують вже, а ви..."

"Наташа ти б не друзів годувала а ось просто дитячий будинок б нагодувала у яких взагалі немає батьків"

"Наташа 🙏😘приємного апетиту! Ви лялечка, вам нічого не зіпсує, їжте на здоров'я"

"Господи...яку дівчинку втратив Ніколаєв!!!!!!!! Завжди милуюся Наташею!!!!!! Незвичайна, промениста!"

Раніше ми повідомляли, Королева здивувала жаркими кадрами з відомим телеведучим Андрієм Малаховим. Красуня в червоному платті посвітила перед ним соковитим бюстом.

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