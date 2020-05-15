"Королівською" двійнею вважається та пара дітей, коли народжуються хлопчик і дівчинка, історія народження дітей є особливою

Згідно з даними, ще за часів правління королів, коли престол передавали у спадок від батька до сина, з'явився вираз «Королівська двійня». Так називали дітей – хлопчика і дівчинку, які народилися разом, пише Politeka.net.

З-за того, що під час народження дітей вирішувалися відразу дві проблеми, таке народження вважалося більш вигідним, адже хлопчик міг успадкувати владу, а донька можна було видати заміж і якомога вигідніше для сім'ї. Пропонуємо вашій увазі підбірку фото знаменитих пар, у яких народилась та сама «королівська двійня».

Сім років тому в родині Максима Галкіна та Алли Пугачової з'явилися двійнята. Виникало безліч припущень про те, як 63-річній співачці вдалося, але пояснення було очевидно: діти з'явилися на світ завдяки сурогатній матері.

А ось у Дженніфер Лопес діти з'явилися в лютому 2008 року. Лопес народила двійнят від свого чоловіка Марка Ентоні. Актрисі на той час виповнилося 39 років. Дівчинку пара назвала Емма Мэрибел, а хлопчика - Максиміліан Девід.

У Анджеліни Джолі і Бреда Пітта в тому ж 2008 році народилися двійнята: хлопчика назвали Нокс Леон, а дівчинку Вів'єн Маршелін.

Чотири роки тому українська актриса, телеведуча та учасниця «квартал 95» Олена Кравець, теж народила "королівську" двійню: сина Ваню і доньку Катю, артистці тоді виповнилося 39 років.

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