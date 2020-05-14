Ані Лорак не так давно підігріла чутки про свої заплутані стосунки з одруженим чоловіком

Шанувальники, як відомо шукають будь-який натяк на плітки, що стосуються особистого життя артистки. Цього разу центром скандалу стала тема відносин одруженого відомого співака. На думку фанатів, зірка вже давно зустрічалася з азербайджанським виконавцем Еміном Агаларовим, який виступає під псевдонімом EMIN, пише Рoliteka.net.

Чутки про їхні стосунки почалися ще під час зйомок спільного кліпу, фото, зроблені під час їх роботи, були також причиною бурхливих обговорень. Тема кліпу теж неоднозначна: співак страждає від нерозділеного кохання і не може зізнатися у почуттях певної особи, тому вирішив заспівати пісню «Я не можу сказати…».

Також, згідно з чутками, пару часто бачили разом, а самі вони нерідко відвідують сцену удвох і присутні на світських заходах. Інтерес публіки «підігріли» часті обійми і теплі посмішки на камеру цих двох знаменитостей.

А вчора стало відомо про друге розлучення чоловіка. Зазначимо, дружиною Еміна є Олена Гаврилова, яка навіть народила йому дитину. А ось Ані Лорак 31 січня оформила розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила у шлюбі майже десять років.

Емін ж повідомив про розлучення досить коректно – звернувшись до дружини і фанатам в соціальній мережі:

«Це був дійсно щасливий день у нашому житті! На жаль, не все вийшло так, як ми планували, я щиро вдячний тобі за кожен день, прожитий разом, і, звичайно, за нашу чудову дочку Афіну! Ти неймовірно добрий, особливий чоловік.

Наступний найважливіший етап в нашому житті, звичайно, — виховання нашого чудового дитини, і у нас все обов'язково вийде. Ми багато разом пройшли, і у мене до тебе почуття величезної поваги і вдячності, яке я хочу пронести через усе своє життя».

Це заяву підлило «масла у вогонь», фанати почали шукати нові натяки на відносини артиста і знаменитої співачки Ані Лорак.

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