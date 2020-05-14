Днями Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, відсвяткувала 28-річчя

Красуня запросила гостей і відсвяткувала день народження, пише Politeka.net. Деякий час тому модель опублікувала в Instagram пост з фото, на яких показала, як проводила свято.

Зірка одягла короткий, яскравий, блискучий комбінезон з великим декольте.

З великого вирізу в районі грудей ледь не випадали пишні принади без білизни.

Тонка талія, довгі, стрункі ніжки і яскрава посмішка - ці знімки просто чудові.

Волосся красуня прибрала у високий хвіст, а завершили її образ аксесуари.

"Трохи запізнилася, але велике спасибі всім за привітання в честь дня народження і спасибі моїй карантинній команді за те, що вона була такою особливою!!!! Не кожен день ви можете змусити чотирьох дівчат одягнутися в блискітки і вийти на задній двір, тому я дійсно ціную вас!!!!! 😭💘🙃", - підписала фото зірка.

За 12 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі ще раз написали побажання красуні, а також захопилися її формами.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в спокусливому вбранні в компанії нареченого. Модель була в довгій білій сукні без білизни. Наряд мав великі вирізи з боків, через що можна трохи помітити її груди.

Плаття трималося на тонких бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо була в синьому костюмі: облягаючому топі і легінсах. Груди зірки виділялися з топа, а штани не тільки підкреслили тонку талію, але і пружні сідниці.

Живіт моделі вимагає особливої уваги, адже він, можна сказати, сталевий.

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