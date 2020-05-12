Переможниця «Танців з зірками» Мішина Ксенія насмішила відео зі своїми «тортурами» перед холодильником

30-річна українська актриса не сидить без діла на самоізоляції. Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу «Кріпосна» і переможниця «Танців з зірками» порадувала своїх шанувальників новим забавним домашнім відео.

На опублікованому в Instagram ролику Мішина постає в ролі жертви «жорстоких тортур». Актриса сидить на стільці перед холодильником з пов'язаними руками і заклеєним ротом. Під її очима помітні кола від розмазаної туші, ніби від сліз, а сама знаменитість виглядає змученою.

За сюжетом ролика людина за кадром «катує» Мішину, змушуючи її їсти смачний сир. Актриса щосили пручається, але врешті-решт видає все, що від неї хочуть знати.

Шанувальники зірки прийшли в захват від такої демонстрації її акторського таланту.

«Одночасно сумно і смішно», «Ксенія, коли Ви вже в комедії зніматися будете? Це ж круто!!», «Я не знав таких тортур», «Бідолаха. Що не зробиш заради мистецтва», «Клас посміялася від душі», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Мішина опублікувала кадри у своєму мікроблозі в Instagram, проанонсировав показ серіалу "Жіночі секрети". Виявляється, Ксенії знову дісталася роль фатальної жінки зі складним характером і "перчинкою", хоча в житті, як відзначають багато користувачів, дівчина зовсім не така ніжна, лагідна і легка.

На фото вона зібрала самі пікантні моменти нового серіалу. Зокрема, засвітила постільну сценку: в одному лише пеньюарі забралася на актора-колегу. Крім того, Ксенія показала зухвалі міні-сукні з супероткровенными декольте, які, безумовно, не залишать байдужими глядачів.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Мішина потрясла видом в одному пеньюарі.

Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" Ксенія Мішина раптово зникла і змусила українців переживати.

Також Politeka писала, що переможниця "Танців з зірками" вийшла на зв'язок після довгого мовчання і здивувала зовнішністю.