Українську телеведучу Лесю Нікітюк застукали за дивним заняттям прямо під час зйомок шоу

Про це повідомляє Politeka з посиланням акаунт зірки в Instagram.

Так, Никитюк позує в оточенні напівголих чоловіків, які оточили зірку і танцюють.

«Що ж сьогодні буде…Як же хочеться побути на місці Лесі Никитюк», - йдеться в повідомленні однієї з учасниць проекту.

Уточнимо, що знімок був опублікований в Сторіс, тому шанувальники Никитюк були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, 32-річна українська співачка Леся Нікітюк, зірка "Орла і решки", без тіні збентеження засвітила багату трапезу на тлі тотального зростання безробіття через карантин.

Зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, на яких вирішила козирнути нібито кулінарними талантами.

Так, телеведуча змусила тисячі користувачів захлинутися слиною при вигляді баночки червоної ікри, пасти з авокадо, нарізаних салямі, шинки і бастурми, а також свіжих ягід, яким ще не сезон, а, значить, вони повинні коштувати дуже дорого. Тим часом, як відомо з офіційних джерел, на сьогодні в країні не менше 2,5-2,8 млн. безробітних громадян. Нацбанк прогнозує, що до червня кількість безробітних досягне 12%. Тут важливо пам'ятати, що рівень безробіття включає лише тих, хто став на облік в центр зайнятості, тобто реальний рівень набагато вище.

Нагадаємо, Леся Нікітюк після одкровень про коханця показала свої "лимончики"

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