32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, зірка "Орла і решки", без тіні збентеження засвітила багату трапезу на тлі тотального зростання безробіття через карантин

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нові фото, на яких вирішила козирнути нібито кулінарними талантами.

Так, телеведуча змусила тисячі користувачів захлинутися слиною при вигляді баночки червоної ікри, пасти з авокадо, нарізаних салямі, шинки і бастурми, а також свіжих ягід, яким ще не сезон, а, значить, вони повинні коштувати дуже дорого. Тим часом, як відомо з офіційних джерел, на сьогодні в країні не менше 2,5-2,8 млн. безробітних громадян. Нацбанк прогнозує, що до червня кількість безробітних досягне 12%. Тут важливо пам'ятати, що рівень безробіття включає лише тих, хто став на облік в центр зайнятості, тобто реальний рівень набагато вище.

Леся самоіронічно підписала кадри: "Х. Х. L. Шо означає - Хороша Господиня Леся🥰 так так, сама все нарізала😆 Я обожнюю робити такі ласощі) люблю коли страва естетично виглядає... вона тоді навіть смакує по іншому😍Як вам? Оцініть за шкалою від 1/10🦋"

За годину пост зібрав понад 37 000 "лайків" та безліч коментарів.

"Ну дуже мачно виглядає)"

"А потім стане хороша спортсменка!)😁"

"Лесюня ти бомба❤️"

"Це все для одної?"

"Господи, я від 4 фото трохи слиною не захлинулася...🤤🤤🤤"

"10. Присідань. Після кожної фотки.😎"

"красиво жити не заборониш"

"Леся Балувана😂"

"Хоч продавай в ресторані 😍"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк влаштувала фотосесію на свіжому повітрі. Зірка сиділа за столиком, повернувшись до камери спиною, і тримала на руках свого волохатого улюбленця. При цьому Леся пила чай або каву, а підпис свідчив: "Вгадайте куди я сьогодні поїду? у Монако, В Париж, в Магазин за продуктами?"

Нагадаємо, Леся Нікітюк після одкровень про коханця показала свої "лимончики"

А ще Politeka повідомляла, що Никитюк розбовкала Полякової брудні подробиці про "Танцях з зірками"

Також Politeka повідомляла, що Полякова влаштувала вечір одкровень з Никитюк, в мережі не витримали