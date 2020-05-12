Існує відразу кілька секретів приготування ідеального рису

Свої рецепти вирішили розкрити легендарні кухарі Гордон Рамзі і Джеймі Олівер, передає Politeka.net.

Професіонал Гордон Рамзі рекомендує перед приготуванням рис промити в холодній воді, використовуючи сито.

Після цього рис помістити в каструлю і додати сіль/перець. В якості спецій краще використовувати кілька насіннь кардамону і пару зірок анісу.

Щоб правильно його зварити, Гордон Рамзі радить використовувати на 1 чашку рису 1,5 чашки холодної води. Після того, як рис буде доведений до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму і варити його 8-10 хвилин, не піднімаючи при цьому кришку.

На завершення приготування краще витягти кардамон і аніс і гарненько перемішати рис. Якщо ви плануєте не відразу подавати страву, то Гордон Рамзі рекомендує його остудити: викласти тонким шаром на деко і прибрати в холодильник. Якщо ви хочете обсмажити рис на воку, то перед цим його потрібно охолоджувати кілька годин у холодильнику, інакше вийде клейка маса.

Джеймі Олівер, в свою чергу, рекомендує на 1 чашку рису використовувати дві чашки води. Після того, як вона закипить, потрібно готувати рис на сильному вогні близько 8-10 хвилин. По завершенню приготування додати шафран, корицю, кардамон і перемішати рис.

Також додамо, що рис є джерелом білків, вуглеводів і мінералів, вміст жиру в складі рису при цьому вкрай мало. Він також допомагає зміцнювати нервову систему, покращує стан шкірного покриву, нігтів, волосся і зубів. У поєднанні з іншими вітамінами, це допомагає організму перетворювати споживану їжу в енергію.

Але рисом не варто зловживати людям з крайніми ступенями ожиріння і у яких є схильність до запорів. Крім цього, непомірне вживання рису здатне знизити статеву функцію у чоловіків.

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