Наталя Могилевська здивувала українців новою зовнішністю під час анонсу свого концерту

Популярна співачка вирішила провести великий «карантинний» концерт, який покажуть по телебаченню 10 травня. Про це сама Могилевська розповіла в відео, опублікованому в її Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

«Змонтувала для всіх концерт. Я знаю, що свіжих новин зараз, свіжих програм, свіжих концертів майже ніхто не знімав довго. Тому ми дуже поспішали і 10 числа в останній день карантину ми встигнемо порадувати всіх новим концертом», - пообіцяла співачка.

Вона також анонсувала, що на цьому концерті возз'єднається зі своїм давнім танцювальним партнером Владом Ямою.

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На відео зірка постала перед глядачами у вельми оригінальному образі: на ній був атласний блакитний піджак, під яким красувався бежевий бралет. Крім того, увагу шанувальників Могилевської привернув її свіжий бронзова засмага. Багато хто здивувався тому, звідки він міг узятися на карантині.

У коментарях до відео українці почали активно обговорювати зміни в зовнішності зірки. При цьому їх думки розділилися на два табори: одним Могилевська здалася посвіжілої, а іншим – навпаки.

«Боже, але шось така», «Як завжди прекрасна», «Яка ви щаслива», «Жах», «Наталія десь на Арубі карантинила дуже змінилася», «Змінилася) помолодшала», «Наташа, звідки засмага??», - пишуть люди.  

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Нагадаємо, зухвала Могилевська дала жару на сцені, виставивши напоказ усі свої принади.

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