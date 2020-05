View this post on Instagram

Уже сегодня в 22:40 на 1+1 большой концерт "Я завелась"! ⠀ ВНИМАНИЕ КВЕСТ_КОНКУРС! Самые внимательные зрители получат эксклюзивные подарки! Смотри концерт, пиши ответы на вопросы в комментариях (один комментарий должен содержать все ответы!) и уже 13 мая будут определены три победителя. ⠀ 1. Концерт "Я завелась" начался с песни ... 2. Я исполнила в течении концерта несколько танцев с партнерами. А сколько партнеров было, посчитаете? 3. Во время концерта неожиданно звучит песня группы Вопли Видоплясова, а какую роль она сыграла? 4. Для исполнения этой песни, я позвала на помощь своих учеников из @talantschool. Что это была за песня? 5. Образов тоже было не мало. Кто их успел посчитать? 6. Огромный циферблат послужил отличной декорацией для песни ... 7. Внимание, черный ящик! 🙂 Какие предметы балет выносит мне во время исполнения песни "Ночь близится к утру"? ⠀ Победители будут выбраны случайным образом, среди всех кто ответит правильно на все вопросы. Всем удачи и до встречи у телеэкранов 💋 #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #новыйконцерт #новоешоу #язавелась #ужесегодня #ятанцевала #2020