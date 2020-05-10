Наталя Могилевська здивувала українців новою зовнішністю під час анонсу свого концерту
Популярна співачка вирішила провести великий «карантинний» концерт, який покажуть по телебаченню 10 травня. Про це сама Могилевська розповіла в відео, опублікованому в її Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
«Змонтувала для всіх концерт. Я знаю, що свіжих новин зараз, свіжих програм, свіжих концертів майже ніхто не знімав довго. Тому ми дуже поспішали і 10 числа в останній день карантину ми встигнемо порадувати всіх новим концертом», - пообіцяла співачка.
Вона також анонсувала, що на цьому концерті возз'єднається зі своїм давнім танцювальним партнером Владом Ямою.
Грудаста українська Кардашьян розбурхала оголеним тілом в одних трусиках: «Кайф»
Шеф-кухар Євген Клопотенко розкрив рецепт неймовірно смачної гречки: такого ви ще не пробували
Напівгола Волочкова задерла ноги в безсоромній позі зі спідницею на голові: "А ось і я в трусах"
"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
На відео зірка постала перед глядачами у вельми оригінальному образі: на ній був атласний блакитний піджак, під яким красувався бежевий бралет. Крім того, увагу шанувальників Могилевської привернув її свіжий бронзова засмага. Багато хто здивувався тому, звідки він міг узятися на карантині.
У коментарях до відео українці почали активно обговорювати зміни в зовнішності зірки. При цьому їх думки розділилися на два табори: одним Могилевська здалася посвіжілої, а іншим – навпаки.
«Боже, але шось така», «Як завжди прекрасна», «Яка ви щаслива», «Жах», «Наталія десь на Арубі карантинила дуже змінилася», «Змінилася) помолодшала», «Наташа, звідки засмага??», - пишуть люди.
Нагадаємо, зухвала Могилевська дала жару на сцені, виставивши напоказ усі свої принади.
Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням.
Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком.