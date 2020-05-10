На себе не схожа

Наталя Могилевська здивувала українців новою зовнішністю під час анонсу свого концерту

Популярна співачка вирішила провести великий «карантинний» концерт, який покажуть по телебаченню 10 травня. Про це сама Могилевська розповіла в відео, опублікованому в її Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

«Змонтувала для всіх концерт. Я знаю, що свіжих новин зараз, свіжих програм, свіжих концертів майже ніхто не знімав довго. Тому ми дуже поспішали і 10 числа в останній день карантину ми встигнемо порадувати всіх новим концертом», - пообіцяла співачка.

Вона також анонсувала, що на цьому концерті возз'єднається зі своїм давнім танцювальним партнером Владом Ямою.

На відео зірка постала перед глядачами у вельми оригінальному образі: на ній був атласний блакитний піджак, під яким красувався бежевий бралет. Крім того, увагу шанувальників Могилевської привернув її свіжий бронзова засмага. Багато хто здивувався тому, звідки він міг узятися на карантині.

У коментарях до відео українці почали активно обговорювати зміни в зовнішності зірки. При цьому їх думки розділилися на два табори: одним Могилевська здалася посвіжілої, а іншим – навпаки.

«Боже, але шось така», «Як завжди прекрасна», «Яка ви щаслива», «Жах», «Наталія десь на Арубі карантинила дуже змінилася», «Змінилася) помолодшала», «Наташа, звідки засмага??», - пишуть люди.

Нагадаємо, зухвала Могилевська дала жару на сцені, виставивши напоказ усі свої принади.

Як повідомляла Politeka, Могилевська в прозорому вбранні пустилася у всі тяжкі і вразила одкровенням.

Також Politeka писала, що Могилевська позбулася ліфчика і прикрила свою безсоромність білим піджаком.