42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова зачарувала ніжним образом в піжамі
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на кухні.
Пишногруда Анфіса постала в піжамі рожевого відтінку з мереживними вставками. Вигини бюста і округла лінія стегон так і манять шанувальників ретельніше роздивитись цей кадр. Красуня присіла на скляний стіл, тримаючи в руках зелену чашку. Чехова спрямувала кудись убік серйозний погляд і злегка прочинила рот.
Знаменитість похвалилася ідеальною піжамою, яка, на її думку просто верх затишку і одночасно дуже спокуслива.
"Пам'ятаю, ще до карантину я зайшла в мультибрендовий магазин домашнього одягу і виявила там бренд... Я була дуже здивована наскільки якісні вироби, з дорогих тканин, стильні, лаконічні, дорого виглядають. А ціни на них такі, за які деякі магазини торгують всякою фігнею синтетичною! А тут бавовна, віскоза найтонша😍 Тілу шалено приємно ходити в такій розкоші!", - поділилася Чехова.
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За кілька годин пост зібрав більше 5 000 лайків. Прихильники кинулися обговорювати побачене.
"Що це за зелена рідина???)))" - "Свіжовижата жаба😉"
"Знаєте,я просто дивлюся в що Ви одягнені,а чомусь приємно та комфортно мені😁 вочевидь це і правда крутий одяг. Але ще крутіше Ви😍"
"От цікаво, Анфіса. Комплект підібраний під картину або картина під комплект?"
"Так випинають!"
"Гламурненько)"
"пікантно виглядає)"
"Ви така затишна і справжня"
Раніше ми повідомляли, Чехова показала архівні знімки, на яких приміряла різні купальники. Зірка з ностальгією згадувала "якою же худою була", і це всього лише рік тому.
Нагадаємо, спокуслива Анфіса Чехова влаштувала екскурсію у власній спальні: "Хочеться помацати".
Як повідомляла Politeka, Чехова в мереживний ночнушке розпласталася на ліжку і розповіла про безсонні ночі.
Також Politeka писала, що гаряча Чехова затягнула свої пишні форми в прозоре білизна: "Божественна Анфисочка".