42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова зачарувала ніжним образом в піжамі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на кухні.

Пишногруда Анфіса постала в піжамі рожевого відтінку з мереживними вставками. Вигини бюста і округла лінія стегон так і манять шанувальників ретельніше роздивитись цей кадр. Красуня присіла на скляний стіл, тримаючи в руках зелену чашку. Чехова спрямувала кудись убік серйозний погляд і злегка прочинила рот.

Знаменитість похвалилася ідеальною піжамою, яка, на її думку просто верх затишку і одночасно дуже спокуслива.

"Пам'ятаю, ще до карантину я зайшла в мультибрендовий магазин домашнього одягу і виявила там бренд... Я була дуже здивована наскільки якісні вироби, з дорогих тканин, стильні, лаконічні, дорого виглядають. А ціни на них такі, за які деякі магазини торгують всякою фігнею синтетичною! А тут бавовна, віскоза найтонша😍 Тілу шалено приємно ходити в такій розкоші!", - поділилася Чехова.

За кілька годин пост зібрав більше 5 000 лайків. Прихильники кинулися обговорювати побачене.

"Що це за зелена рідина???)))" - "Свіжовижата жаба😉"

"Знаєте,я просто дивлюся в що Ви одягнені,а чомусь приємно та комфортно мені😁 вочевидь це і правда крутий одяг. Але ще крутіше Ви😍"

"От цікаво, Анфіса. Комплект підібраний під картину або картина під комплект?"

"Так випинають!"

"Гламурненько)"

"пікантно виглядає)"

"Ви така затишна і справжня"

Раніше ми повідомляли, Чехова показала архівні знімки, на яких приміряла різні купальники. Зірка з ностальгією згадувала "якою же худою була", і це всього лише рік тому.

Нагадаємо, спокуслива Анфіса Чехова влаштувала екскурсію у власній спальні: "Хочеться помацати".

Як повідомляла Politeka, Чехова в мереживний ночнушке розпласталася на ліжку і розповіла про безсонні ночі.

Також Politeka писала, що гаряча Чехова затягнула свої пишні форми в прозоре білизна: "Божественна Анфисочка".