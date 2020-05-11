Вчені виявили цікавий камінь під час розкопок руїн стародавнього театру

Археологи провели роботу в столиці стародавнього Лікійського союзу, місті Патара (Туреччина), який називають "колискою цивілізацій".

Під час розкопок стародавнього театру фахівці натрапили на камінь із загадковим написом, який поки не розшифрували.

Проте вченим вже зрозуміло, що напис присвятили впливовій людині, яка користувалася великим авторитетом у місті, повідомляє Daily Sabah.

Професор Хавва Ішкан Ішик з Університету Акдениза повідомив, що дана знахідка дуже порадувала. Вчений зазначив, що зараз над розшифровкою напису працюють експерти з Лабораторії реставрації Анталії. Після виконаної роботи планується розкрити зміст тексту і ім'я, вказане у ньому.

Нагадаємо, археологи виявили череп предка сучасної людини - Homo erectus, якому 2,4 мільйона років.

На знахідку натрапили австралійські дослідники в 40 кілометрах на північ від Йоганнесбурга.

Череп був роздроблений і вчені відтворили його з 150 фрагментів. Homo erectus помер у віці від двох до трьох років.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі (Україна) археологи під час реконструкції скверу Піонерів виявили залишки Торгових рядів старого міста Олександрівська.

Лавка в 1917-1918 років належала олександрівському купцеві Абраму Мусійовичу Геншафту.

Нагадаємо також, що вчені виявили загублене місто стародавнього царства, яке проіснувало з 1400 року до нашої ери до 600 року до нашої ери і переміг у війні Фрігію, якою правив цар Мідас.

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