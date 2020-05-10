Вагітна другою дитиною українська співачка Джамала зворушливо привітала найріднішу людину з Днем матері

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram артистка поділилася фотографіями мами Галини Михайлівни, на яких жінка позує не тільки зі знаменитою дочкою, але і з онуком. Тут же можна побачити зовсім ще юну зірку, а також її весільне фото, передає Politeka.net.

«Найрідніша, найближча, найбільш ранима людина у світі - це мама ❤️ Мама прощає все. Найкращий друг, суворий критик, ласкава, найкраща! Бути мамою - це бути всим! Ти для своєї дитини і захисник, і вчитель, і помічник, і ласка, і турбота, і любов, і все разом! В якійсь мірі, як би голосно це не звучало, ти - Всесвіт! Тому що ніхто, жодна людина у світі не зможе зрозуміти потреби дитини, як мама!», – написала Джамала.

Мама співачки – викладач музики. Бабуся і дідусь Галини Михайлівни –родом з Нагірного Карабаху, звідки вони були змушені виїхати, тому що їх сім'ю розкуркулили. На той момент батькові Галини Михайлу було всього п'ять років. Сама Галина народилася у Киргизії і стала сьомою дитиною в сім'ї. Її матері на той момент було вже сорок п'ять років, а батькові — шістдесят п'ять.

Сьогодні Галина Михайлівна – надійне плече своєї дочки, любляча теща і бабуся.

Раніше ми писали про те, що в День перемоги над нацизмом Джамала постала перед шанувальниками на фото, для якого вона одяглася в чорні штани і грубий сірий светр. Артистка залишилася босою, що додало знімкам особливого сенсу. Співачка сумно дивилася в кадр. Втім, її послання під фото теж не було веселим.

«Важливо пам'ятати свою історію, трагічне минуле, щоб не допустити помилок у майбутньому... Пам'ять робить нас сильнішими. Вічна шана загиблим у Другій світовій війні. Миру всім нам», - написала співачка.

Нагадаємо, що вагітна Джамала зачарувала глибоким декольте, особисті кадри: "Дуже гарно".

Як писала Politeka, Джамала звернулася до українців: "Це повне безумство і знущання".

Також Politeka повідомляла, сяюча від щастя Джамала повідомила новину, яку чекали багато місяців: "Які ж ви щасливі".