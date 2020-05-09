Скандальна актриса і дружина коміка Гаріка Харламова Христина Асмус поділилася з шанувальниками новим домашнім відео

Популярна російська актриса театру і кіно Христина Асмус, яка отримала широку популярність після серіалу "Інтерни" і сильно оскандалилася зйомками у фільмі "Текст", часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram, пише Politeka.net.

9 травня в День перемоги артистка вирішила опублікувати відео і похвалитися талантами своєї 6-річної доньки Анастасії Харламової (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

В кадрі малятко ошатно одягнена, в білому платті і білосніжних кедах, розповідає напам'ять вірш.

Фанати не залишилися байдужими і почали коментувати побачене. Відзначимо, що менше ніж за годину його переглянули понад 50 тисяч разів.

«Милашка😍Зі святом вашу родину! 🎆Мирного неба над головою!🙏🏻», «Як мило!!!!❤️❤️», «Яка розумниця ❤️», «Розумниця і красуня, вся в маму» - пишуть в мережі.

Раніше Асмус повідомляла, що на День перемоги візьме участь у проекті колишнього чоловіка Ксенії Собчак, актора і режисера Максима Віторгана.

«Вперше я прочитала цю книгу, коли готувалася до фільму «А зорі тут тихі...». Читала довго. За кілька хвилин не могла перегорнути сторінку. Ридала над кожною. Завтра! 9 травня протягом дня ми будемо читати уривки з документально-очерковой книги Світлани Алексієвич «У війни не жіноче обличчя», - повідомила Асмус про свої плани шанувальникам.

Нагадаємо, що розповніла Асмус приголомшила виглядом, випнувши груди і друге підборіддя: Харламова навіть шкода.

Як повідомляла Politeka, "беременная" Асмус влаштувала дикі танці з величезним животом: "Здуріла баба".

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