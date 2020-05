View this post on Instagram

С Днём Великой Победы! 🌟 Спасибо всем, кто подарил нам право жить сегодня! Помним, любим, гордимся! 🙏🏻 Мира нам всем и терпимости друг к другу 🕊🤲🏻 . . . Автор стихотворения - Виктор Туров