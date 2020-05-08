Курс долара веде себе нестандартно перед трьома вихідними

Про це пише Мінфін.

Як відомо, сьогодні торги стартували з рівня 26,80 - 26,82 гривні за долар.

Через деякий час середні курси валют на міжбанку були такими: долар США - 26,78 - 26,81 гривні; євро - 28,98 - 29,00 гривні.

Що стосується котирувань долара на готівковому ринку, то вони становлять 26,74 - 27,03 гривні.

Як розповідають експерти, сьогодні, 8 травня, не очікується великої активності покупців. Більш цього, на міжбанку ходять активні чутки про подальший розпродаж валюти НАК «Нафтогазом», через що частина клієнтів буде вичікувати «дна» за курсом.

На настрої ринку позначиться і новина про те, що МВФ поки залишає Україну без чергового траншу. Наш бізнес завжди шукає негатив в подібних речах, і на жаль — рідко помиляється. Тому багато вирішать підстрахуватися і не грати у валютну рулетку, купивши валюту зараз за принципом -«мало що».

Поки учасники ринку налаштовані на позитивний курс долара і зміцнення гривні, чому сприятиме діяльність продавців-експортерів.

Експерти також прогнозують, що сьогодні коридор по долару на міжбанку буде перебувати в межах 26,70-27,00 гривень, а обсяги операцій складуть до $160-200 млн при вчиненні до 510 угод.

Але не виключено, що курс долара може просісти, якщо на ринок вийде "Нафтогаз". Якщо монополіст щодня буде продавати по 100-150 млн доларів, то курс безготівкового долара знизиться вже 9 травня до 26,70 грн/$, а на наступному тижні - до 26,50-26,60 грн/$.

Якщо ж "Нафтогаз" одразу запропонує НБУ викупити $1-1,8 млрд, то діапазон збережеться у рамках 26,80-26,90 грн/$.

Варто відзначити, що без траншу МВФ в Україні не будуть оголошувати дефолт, але економіці доведеться важко, оскільки криза тільки починається. Більше того, як зазначають експерти, у разі невиділення траншу в Україні може повторитися сценарій 2009 року, коли долар за пару місяців зріс з 4,6 до 10 грн.

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