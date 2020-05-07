Колишня солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва народила від артиста Валерія Меладзе двох синів

Хлопчики швидко ростуть і зіркова мама вже стала роздумувати про майбутніх невісткок, пише Politeka.net.

Зокрема, старшому синові Костянтину, вже 16 років. На одному з фото, розміщених ще влітку, видно, що росте справжній красень.

Джанабаєва в одному з прямих ефірів заявила, що поки зарано думати про одруження сина, але поділилася думками про майбутню невістку:

«Мені б хотілося бути розуміючою свекрухою, бути в контакті з новим членом нашої сім'ї. Для мене в першу чергу важливо, щоб вибір сина був усвідомленим, була любов… Якою я буду свекрухою? Хорошою! Це запорука всього. І хорошого життя молодих, і наших з сином відносин».

Пост з висловлюванням зірки оприлюднили в одній з груп.

"😂😂😂хорошою свекрухою буде вона))) я уявляю😂🤦🏻‍♀️", "Не зрозуміла,коли вона встигла Меладзе народити?", "Ніколи не говори ніколи. Може невістка не сподобається", "Ну, ну,..... буде хорошою свекрухою, ага. Вже це не так, буде пасти невістку, стопудово, але дивлячись яка дівчинка попадеться, в якості невістки. Зуби зламаєш Альбіна і гіркі сльози лити будеш. Це тобі буде бумерангом. Як то ось так ось! 😏", "Головне щоб вона від чужої нареченої не народила, а то досвід справу таке", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Альбіна Джанабаєва раніше розповідала, що коли не може знайти спільну мову з сином Костянтином, вона просить розрядити обстановку батька: "Валера допомагай", і відразу вирішується проблема: "Ось такий у нас баланс", - зазначила співачка.

Хоча при цьому Альбіна підкреслює, що у сина немає підліткових витівок і хлопець може вислухати батьків.

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