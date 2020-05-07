Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, чим зайнята будинку

На фото Нікітіна позує перед дзеркалом в коротких шортиках і майці чорного кольору. Катерина задерла її і продемонструвала плоских животик, на якому, за словами актриси, почав з'являтися прес. Зірка знімала собі в дзеркалі будинку, показавши, як вона живе в звичайному житті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки публікації. Все із-за того, що Нікітіна викинула знімок в сторіс Инстаграма, де таких інструментів немає.



"Не можу не похвалитися, як красиво впав світло. Прес повертається".

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На фото Нікітіна позує в чорному мініатюрному плаття і довгих рукавицях. Образ Катерина доповнила боа пір'я, яку тримала в руках. Фотографія вийшла досить цікавою, а завдяки короткій сукні - спокусливою, так як добре видно п'яту точку у ньому.

Повідомлялося, що Катерина Нікітіна порадувала шанувальників відразу трьома незвичайними образами.

Поки у всьому світі вирує епідемія, зірки намагаються сидіти по домівках і розважати фанатів на безпечних просторах інтернету. Ось і Катерина Нікітіна приєдналася до популярного нині "#pillowchallenge". Для цього дівчина роздяглася і влаштувала відверту фотосесію в ліжку.

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