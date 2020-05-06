Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла блиснула бездоганною фігурою в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Хочу поговорити з вами💋 з якого ви міста, чим займаєтеся і яка у вас мета в житті?❤️Я теж відповім..)Я народилася в прекрасному місті Харків❤️ займаюся благодійністю @amdhelp , ще у мене є своя Галерея @amd.gallery 🤗 зараз працюю над дуже душевним, для мене, проектом..сподіваюся скоро поділюся з вами, та ви мене підтримаєте💋 виховую нереально крутого хлопчика і чоловіка😂❤️ мета: зробити якомога більше дітей здоровими🙏🏼 ще народити і виховати прекрасних діток і бути завжди люблячою і коханою 💋 багато собак вдома і щоб батьки були завжди поруч, як можна довше ❤️», - йдеться у повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Алла Добкіна позує в облягаючому одязі, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось це кішечка», «як завжди – на висоті», «розкішне тіло», «ти найкраща», «Красуня і розумниця!», «вау, яка краса», - пишуть вони.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

Як повідомляла Politeka, онук Добкіна вразив змінами у зовнішності, мама не стрималася: "Зовсім інший".

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