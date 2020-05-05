Ведуча проекту «Х-фактор» Даша Трегубова покрасувалася перед фанатами в елегантній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Золота Дзиґа» 2020. Люблю цю премію, кіно, колег і бурхливий веселощі в кадрі і за кадром», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що Трегубова позує під час церемонії в елегантному помаранчевому платті, демонструючи чудову фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Божественна», «як завжди – на висоті», «взагалі супер», «красива і шикарна», «неймовірна», «чудова», «чарівна», «чудове плаття! Дуже вам йде», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська телезірка, ведуча проекту «Х-фактор» Дарина Трегубова полонила шанувальників чуттєвим виконанням вірші про жінку.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменита блондинка прочитала вірш сучасного українського поета Сергія Локшина (Седріка) «У мене була жінка». Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Перед глядачами на чорно-білому відео Даша постала неймовірно відкритою і крихкою. Вона з почуттям прочитала рядки знаменитого твору, в черговий раз продемонструвавши талант і вміння зачарувати публіку своєю майстерністю.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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