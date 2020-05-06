Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як проводить час в самоізоляції

Красуня представила в мережі фото і відео зі своєї вечірки, пише Рoliteka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На одному з фото красуня постала в спокусливому вбранні в компанії нареченого. Олівія позувала в довгому білому платті без білизни. Наряд мав великі вирізи з боків, через що можна трохи помітити груди знаменитості.

Плаття трималося на тонких бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей: "Ох, як жарко".

Тонкі лінії тканини обвили струнку талію Калпо. Модель прибрала волосся в високий хвостик.

Дівчина притулилася до коханого і посміхнулася.

В пості модель зізналася, що влаштувала вечірку, точніше, випускний вечір зі своєю "карантинною командою".

"Ми просто перемістили меблі на вулицю і прикрасили територію тим, що змогли знайти. Якщо у вас немає великої групи, все одно переодягайтесь і вибирайте королеву випускного вечора", - підписала кадри зірка.

За 11 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі підтримали Олівію, а також зазначили, що виглядає вона чудово.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в білій відвертій сукні з великим декольте і вирізом в районі струнких ніжок поруч з подругою. Остання також постала в блискучому довгому платті. Обидві виглядали дуже гаряче,

За 14 годин пост, присвячений дню народження подруги Калпо, зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів дівчатам і приєдналися до привітань.

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