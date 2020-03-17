Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, продемонструвала шикарну фігуру

Зірка позувала у бікіні біля басейну з блакитною водою, пише Рoliteka.net. Красуня, ймовірно, тільки викупалася, тому її тіло і волосся мокре.

Келлі дивилася вбік, відкривши пухкі губи.

Купальник на тонких бретельках ледь приховував найінтимніші місця. Верх ледве тримався на грудях відкривши нижню частину. А крихітні плавки на лямках відкривали вид на апетитні місця.

Велику увагу притягує пружний прес зірки, животик практично плоский і Келлі позаздрить будь-яка дівчина.

Видами на струнке пружне тіло неможливо насолодитися: "Нереальна!".

На руці занеменитости помітний тонкий браслет у вигляді ниточки, а у вушках бестели сережки.

Крім зазначеного басейну, позаду красуні помітні зелений газон, пальми і квіти.

Дівчина поставила лише три смайлика в підписі: "🌊🌊🌊".

За 15 годин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали красуню компліментами. У деяких навіть не вистачало слів і вони писали просто: "Вау".

Нагадаємо, нещодавно Келлі Гейл танцювала під відому пісню MC Hammer "U can't Touch This" і розмістила відео в Сториз. Келлі була в рожевому обтягуючому топі, який ідеально підкреслив її пишні груди.

Крім того, довжина топа дозволила розглянути сталевий прес і тонку талію Гейл.

На зірці були також сірі спортивні штани на низькій посадці, які бовталися на стегнах під час гарячих рухів.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала на багажнику машини. Вона підняла свої довге волосся руками і закрила очі. На знаменитості - яскравий ліфчик, який підкреслив її пишний бюст. А чорні штани з посадкою на талії ідеально сіли на тонкій талії красуні.

Доповнили образ аксесуари і макіяж, який надав свіжості обличчю і тілу.

Нагадаємо також, Келлі Гейл позувала на сидінні, розставляючи ноги, читаючи журнал і попиваючи, ймовірно, алкогольний напиток, пляшки з яким стояли на столику.

Дівчина також пристрасно відкривала губи і гладила волосся.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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