Онука відомого російського співака Михайла Боярського Катерина показала ідеальні форми в купальнику

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

"Today", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Катерина стоїть в одному халаті і купальнику, демонструючи апетитні форми. На це звернули увагу і шанувальники дівчини.

"Вогонь", "Катька, дуже соковито", "Це вже занадто, Катя. Не можна бути такою гарячою", "шикарна дівчина", "ось це ідеальні форми!", - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, внучка легендарного актора Михайла Боярського Катерина похвалилася своїми формами на знімку

Боярська на фото позує в лежачому положенні. Видно лише обличчя знаменитості, а також рука і груди. Швидше за все, Катя позує в одному бюстгальтері. Можна оцінити крупним планом розмір грудей Боярської.

Фанати не змогли поставити лайки або коментарі під знімком. Він був опублікований в сторіс, де така функція відсутня.

Також ми писали, що пишногруда онука Боярського показала на камеру свою сутність.

Катерина Боярська, яка встигла прославитися не тільки родинними зв'язками, а й активною світським життям, поділилася ще одним фото зі святкування дня народження

На знімку дівчина позує на м'якому дивані, над яким світиться напис Bad girls do it well (Погані дівчатка роблять це добре).

На ній сукня, ліф якого прикрашений вишивкою, з білою пишною спідницею. На ногах у Катерини срібні босоніжки на високому каблуці.

Свій день народження дочка депутата Сергія Боярського, який є сином актора Михайла Боярського, зазначила в одному з московських ресторанів.

Вранці цього ж дня красуня поділилася фотографією, на якій позує в синій сукні, розшитій паєтками, оточена букетами квітів та подарунками.

