Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна презентувала нову відео-роботу на свою сольну пісню і показалася в мережі в білому купальнику

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Так на нових опублікованих кадрах, співачка Molly красується в чорному костюмі з глибоким декольте, присутні пишна укадка, взуття на підборах - образ вийшов стилістичним і навіть трохи зухвалим. Новий кліп, як і пісня співачки сподобалися не всім, інша справа - образ артистки:

«Уххх)))»

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«Так собі, звичайно, кліп»

Фан-група ж виконавиці кожен раз за нею "встигає" і публікує рідкісні відверті кадри артистки в мережі. Цього разу було опубліковано фотографія на якій співачка сидить біля басейну в білому купальнику.

Шанувальники в захваті від побаченого - пишуть, що співачка "спокуслива" і "неймовірна".

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Не бойся, это мой новогодний подарок каждому из вас ✨✨✨ Ловите клип по ссылке в био и в сторис. Надеюсь, что он вам понравится. Это моя последняя работа на лейбле @malfa.family, поэтому я хотела завершить ей 2к19. Плюс дроп клипа в уходящем году придал песне важный посыл 🙏 Он легко считывается, но его бывает очень сложно воплотить в жизнь. Не бойся… Не бойся любить, действовать, идти к мечте… Сейчас особенный период, когда можно оставить все сомнения в уходящем году и начать действовать в новом. Как раз есть время поразмыслить, заглянуть внутрь себя и проанализировать свое настоящее. В идеале – взять бумагу или открыть заметку, сделать список своих желаний на 2020 год. И рядом капсом написать себе – НЕ БОЙСЯ, у тебя все получится. Предлагаю начать делать это в комментариях тут. Напишите свою мечту/цель на следующий год. Мне очень интересно о чем вы мечтаете ✨✨✨ Мотивируйте лайками всех откомментивших. Я тоже подключусь. С наступающим, люблю всем сердцем !!!! ❤️

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Нагадаємо, екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами. 

На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою". 

Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.

Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.

Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.

Також Politeka писала, що екс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.