Артистка з завидною регулярністю публікує відверті кадри в мережі

Екс-солістка групи «Серебро» Ольга Серябкіна презентувала нову відео-роботу на свою сольну пісню і показалася в мережі в білому купальнику

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської артистки.

Так на нових опублікованих кадрах, співачка Molly красується в чорному костюмі з глибоким декольте, присутні пишна укадка, взуття на підборах - образ вийшов стилістичним і навіть трохи зухвалим. Новий кліп, як і пісня співачки сподобалися не всім, інша справа - образ артистки:

«Уххх)))»

«Ну даєш 😍👸»

«Солодка яка»

«Так собі, звичайно, кліп»

Фан-група ж виконавиці кожен раз за нею "встигає" і публікує рідкісні відверті кадри артистки в мережі. Цього разу було опубліковано фотографія на якій співачка сидить біля басейну в білому купальнику.

Шанувальники в захваті від побаченого - пишуть, що співачка "спокуслива" і "неймовірна".

Нагадаємо, екс-солістка групи «Серебро» не перестає радувати шанувальників відвертими кадрами.

На нових студійних опублікованих фото артистка несподівано скромно свої пишні принади прикрила - знімки вийшли дуже естетичними, "з родзинкою і загадкою".

Волосся артиска прибрала назад, плечі оголила, видна непогана робота фотретушера, разом з тим - виконавиця виглядає на знімках дуже жваво і стильно.

Фан-клуб російської артистки "навздогін" опублікував більш відверті фото у мережі, ніж описані вище. Так на одному з фото співачка ніжиться на пісочку в ефектному купальнику. Її груди при цьому буквально вивалюються з пляжного вбрання.

Шанувальники задоволені і пишуть, що Ольга "одна з найгарячіших зірок".

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшуюче визнання.

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