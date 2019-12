View this post on Instagram

Не бойся, это мой новогодний подарок каждому из вас ✨✨✨ Ловите клип по ссылке в био и в сторис. Надеюсь, что он вам понравится. Это моя последняя работа на лейбле @malfa.family, поэтому я хотела завершить ей 2к19. Плюс дроп клипа в уходящем году придал песне важный посыл 🙏 Он легко считывается, но его бывает очень сложно воплотить в жизнь. Не бойся… Не бойся любить, действовать, идти к мечте… Сейчас особенный период, когда можно оставить все сомнения в уходящем году и начать действовать в новом. Как раз есть время поразмыслить, заглянуть внутрь себя и проанализировать свое настоящее. В идеале – взять бумагу или открыть заметку, сделать список своих желаний на 2020 год. И рядом капсом написать себе – НЕ БОЙСЯ, у тебя все получится. Предлагаю начать делать это в комментариях тут. Напишите свою мечту/цель на следующий год. Мне очень интересно о чем вы мечтаете ✨✨✨ Мотивируйте лайками всех откомментивших. Я тоже подключусь. С наступающим, люблю всем сердцем !!!! ❤️