Президент України Володимир Зеленський сподівався, що після зустрічі з главою Російської Федерації в країні все налагодиться, але нічого з цього не вийшло і тепер нас чекає кілька сценаріїв розвитку подій в 2020 році

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив український журналіст Віталій Портніков.

Журналіст вирішив пояснити ситуацію на прикладі українських літературних образів. Він вважає, що Володимир Зеленський чомусь стрімко намагається домогтися того, щоб нарешті подивитися в очі Вія. Найпарадоксальнішим Віталій Портніков назвав те, що президента України ніхто не чіпав і він сам наполягав на зустрічі.

Але найгірше поляає в тому, що на зустрічі він раптом заявив, що не може нічого виконати з того, чого від нього чекають в Україні.

За словами Портнікова, після зустрічі президентів, нас чекатиме в 2020 році два можливих варіанти розвитку майбутніх подій.

Перший варіант полягає в тому, що Москва вважає, що вона зможе змусити президента України капітулювати на наступному «Нормандському саміті», який повинен відбутися вже через 4 місяці.

«Робитимуться інтенсивні спроби дестабілізації ситуації в країні до наступного «Нормандського саміту». Таким чином ми увійдемо в ситуацію, коли Росія буде створювати умови для неодмінної капітуляції Володимира Зеленського», - зазначає експерт.

Він також назвав і другий варіант розвитку подій в Україні. На його думку, сценарій полягає в тому, що Російська Федерація не буде чекати нової зустрічі в «Нормандському форматі», тому піде на військове посилення ескалації на сході Україні.



«У Москві вважають, що це дозволить Зеленському ще більше зрозуміти, що єдиний для нього шлях – це лише погодитися на умови Путіна» - підсумував Портников.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

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