Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала смелый образ в алом белье

После того, как девушка сделала несколько пластических операций, внимание к ее профилю в социальной сети Инстаграм выросло в несколько раз. Девушка не только оказалась в центре бурных обсуждений из-за своей изменившейся внешности, но еще и прославилась из-за нее после того, как решила сменить имидж.

Так, Алена работает альтернативной моделью, рекламирует разную одежду для онлайн-магазинов и снимается в фотосессиях, где выставляет свое тело напоказ без малейшего смущения. Омович считает, что сделала бюст и поставила имплантаты в ягодицы не для того, чтобы скрывать фигуру.

На фан-аккаунтах также поддерживают модель и показывают ее лучшие кадры, а также домашние селфи. На одном из таких Алена позировала лишь в одном красном белье с кружев и позируя прямо в белоснежной постели. Вот что пишут в сети:

«Неужели ещё кому то интересны такие бабенки? 🤣 даже не смутилась; Задолбал фотошоп отписка; такая худая девушка, просто нереально; давно в больнице была?; мне нравится ваш нескромный вид в белье; кажется вы никогда не смущаетесь; Покажи свои фотки до того как ты все вставила и стала трансформером; Ух какие 😍 красивые места! Красивая фотография, ты лучше всех 😁».

Мы также писали, что мдель открыто говорит о своей пластике груди и ягодиц, показывает результаты преображения и собирается сделать еще пару манипуляций, о чем также говорит без прикрас. На фан-аккаунтах фото Алены вызывают довольно неоднозначную реакцию, ведь худощавая девушка с явными следами пластики озадачивает их.

Вот что пишут под одним из последних домашних фото Омович, демонстрирующей ягодицы у окна:

«Не блестит, но черт возьми! 🔥 Вы можете представить себе эти формы в коже? 🖤 ​​Вы бы посмотрели?; Да оооочень жарко, оооочень жарко; Она похожа на мех xD; Да, красивый хвостик; Это, наверное, лучшая форма, которую я когда-либо видел .... совершенство 😳; Лучшая и хорошая добыча; Мадонна дю кармин».

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