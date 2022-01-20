Як повідомляє Politeka.net, скандальна блогерка і актриса Анна Трінчер, яка планує весілля з блогером Олександром Волошиним, вирішила влаштувати цілу сенсацію з того, що зробила собі груди. Причому дівчина всіляко розповідала про це, щоб підняти популярність.

Не обійшлося і без чергового скандалу заради слави. Трінчер показала скріни з листування зі своїм хірургом. Він згадав невдалу операцію по увлеичению бюста в іншої блогерки-Софиии Стужук. Остання поспішила з відповіддю і виставила у себе в Instagram відео (перегорніть пост вправо до останнього ролика-прим.ред.)

"Пластичний хірург Ганни Тринчер назвав груди Софії Стужук "огидною" 👇 через тиждень після маммопластики співачка Анна Тричер прийшла на світську подію, але не одягла бандаж як слід. Тому їй написав хірург: "Аня, після операції ще тиждень не пройшов. Не будете дотримуватися реабілітації і носити бандаж, буде груди така ж огидна, як у Стужук», - сказано в підписі до серії кадрів.

У мережі поспішили обговорити побачене:

"Хайпіруются обидві 😂; не розумію...? Навіщо вона взагалі виставила це листування?! Як мінімум, підставила свого лікаря. Дуже не красиво вийшло 😡; і претензії треба хірургу висловити, а не пацієнту; а конфлікт то в чому; колись людей поважали за розум, роботу а тепер за груди; все правильно хірург написав; А коли вже мізки будуть збільшувати, тому що кругом одні сиськи? 😂».

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"Подивіться, який у мене найкращий чоловік, заздріть. О, почалося. Вам не потрібно розуміти, вам потрібно розуміти свої п * ПКІ і працювати. Кожна копійка зароблена кров'ю і потом, велика частина мого доходу - це внесок у кар'єру».

Нагадавши, Трінчер перенесла пластичну операцію, Ксенія Мішина вирішила не мовчати: "я бачу це так...".

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