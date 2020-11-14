Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася результатом посилених тренувань

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дівчина виклала кілька фотографій, на яких демонструє свою підтягнуту фігуру, як результат наполегливих тренувань над собою.

У кадрі Наташка відображена з телефонів в руці. Вона фотографую себе в дзеркалі. На ній одягнений спортивний наряд, який максимально обтягує всі опуклості блондинки.

Також вона вирішила поділитися зі своїми підписчиками публікацією-мотивацією. Ось що вона написала:

"Ніколи не знецінюй свої досягнення. Будь то перше тренування / пробіжка / розтяжка , або це урок іноземної мови - будь - яке, що ти робиш-хвали себе і не знецінюй.

Як часто ми кидаємо все на пів шляху, коли ми пройшли великий шлях, але результату немає - тоді всі наші досягнення ми спускаємо в унітаз».

Дівчина зізналася, що тільки недавно зрозуміла, як важливо себе хвалити.

"Навіть сьогодні вранці-я тягнулася з думкою, яка я ще дерев'яна, але я знаю, що постійні розтяжки, щоранку, приведуть мене до шпагату за 2 тижні або навіть швидше», - зазначила вона.

У коментарях її підтримали і почали розхвалювати. Не втрималася і співачка Надя Дорофєєва, яка відзначила знімки Горової червоним сердечком.

" Бомба-ракета", " Бомбита ще та🔥", " Барбі", " Наташкаааа, Бомба!!😻🔥 ", "Шикарна", "Комбо мотивації", - пишуть в мережі.

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