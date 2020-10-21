Доньку відомої української телеведучої викрали заради викупу

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Офісу генпрокурора.

Як стало відомо, шестирічну дочку блогера і телеведучої викрали 21 жовтня. Злочинці життя дитини оцінили в 200 тис.доларів. Злочинне угруповання довгий час готувалося до викрадення. Для справи було орендовано приміщення. Всі ролі в групі були розподілені.

Зазначається, що правоохоронцям вдалося запобігти злочину. Зловмисників вдалося затримати під час передачі їм 150 тис. доларів. Дитину повернули батькам.

Як повідомили в прес-службі, правоохоронці провели обшуки в учасників організованого злочинного угруповання. Сам злочин стався на території Києво-Святошинського району.

Додамо, що імені телеведучої в прес-службі не стали розголошувати, але, за даними видання «Українська правда», мова йде про блогера Альону Лоран.

Сама блогер у себе в Instagram розповіла, що підписала папери, тому не може всього розповісти.

"Цей день я воліла б забути назавжди. Я не можу нічого написати або розповісти. Зможу сподіваюся в найближчі два дні. У нас був шок. Коли я зможу оприлюднити, ви будете в шоці не менше", - заявила дівчина.

Нагадаємо, що в електричці під Києвом словесна перепалка переросла в жорстку бійку: "вихопив ніж і...".

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