Екс-тренер Майка Тайсона розкритикував дії Василя Ломаченка в бою проти Теофімо Лопеса

Джефф Фенеч вважає, що український боксер не проявив себе в бою за чемпіонський титул.

"Кожен раз, коли Ломаченко пропускав, він нічого не робив. Для мене це було одне з найбільш розчаровуючих виступів, які я коли-небудь бачив. Але ж це боксер, якого називають найкращим бійцем pound-for-pound", - передає слова Фенеча "Трибуна".

Він порівняв Ломаченка з Мейвезером і Пак'яо, підкресливши, що у них не бачив таких поганих боїв.

"Всі чемпіони, яких переміг Мейвезер, побили б Ломаченка. Артуро Гатті та всі інші хлопці били його. Вони б зупинили Ломаченко. Це моя думка", - підкреслив Фенеч.

"Ломаченко занадто розпіарений. Люди кажуть: "він чудово рухається. Він був відмінним любителем, програвши тільки одного разу в 300 боях». Це Аматорський бокс, професійна гра зовсім інша", - підсумував Фенеч.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком і американцем Теофімо Лопесом.

За результатом рішення суддів (116:112, 119:111, 117:111) Теофімо Лопес переміг і став абсолютним чемпіоном світу.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".