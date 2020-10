View this post on Instagram

Aunque nunca hayas visto mi cuerpo Todavía lo juzgas Y me juzgas por ello ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas Basado en su tamaño Nosotros decidimos quiénes son Decidimos lo que valen Si me pongo más Si me pongo menos ¿Quién decide qué me hace eso? ¿Que significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? O es tu opinión de mi No es mi responsabilidad Even though you've never seen my body You still judge it And you judge me for it Why? We make assumptions about people Based on its size We decide who they are We decide what they are worth If I wear more If I wear less Who decides what that does to me? What does that mean? Is my value based only on your perception? Or is it your opinion of me It's not my responsibility @billieeilish #billieellish • ° . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ° #billieeilish #wherearetheavocados #billie#eilish #billieeilishedits #billieellish #b illieilish#billieeilishedit #billieeillish#billieeilishexperience #billieeilishmemes#billieelish #billieeilishfanpage #billieeyelash#billiekay #billieeilishfanart #billieeilishfanart#billieeilishvideos #billieeilishvideo#billieedits #billieeilishfan #arianagrande#justinbieber #likeforlikes #like4likes#likeforfollow #likeforlikeback#followforfollowback#follow4followback#whenweallfallasleepwheredowegop 💚💚💚💚💚💚💚💚💚