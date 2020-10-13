Популярна американська виконавиця Біллі Айліш підкорила фанатів, вийшовши на вулицю в незвичному для себе вбранні

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Так, співачку помітили на вулиці в незвичному для себе вбранні – шортах і тісній майці. При цьому волосся знаменитість вирішила зібрати в пучок.

Найбільш дивним в цьому вбранні виглядали шльопанці зі шкарпетками, проте пізніше з'ясувалося, що це наряд фірм Gucci та Yeezy.

Уточнимо, що шанувальники знаменитості були здивовані пишною фігурою кумира. Деякі з них дякували Айліш за сміливий вихід» у світ", а інші критикували за неідеальну фігуру і зайві кілограми.

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До цього ми писали, що американська співачка Біллі Айліш показала тіло без одягу в соціальних мережах

Відео опублікувала користувач у Твіттер. У ролику видно, як виконавиця, яка зазвичай з'являється на публіці в мішкуватих речах, роздяглася до нижньої білизни, а після цього занурилася в чорну рідину.

У зверненні Айліш каже, що вона постійно під пильною увагою і її критикують.

Також ми розповідали, що співачку Біллі Айліш пограбували під час виступу на музичному фестивалі Austin City Limits в Остіні (штат Техас). Прямо під час концерту у неї пропало цінне кільце.

Нагадавши, Біллі Айліш опинилася на межі смерті, психіка не витримала

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