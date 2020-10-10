Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова порадувала шанувальників, показавши головну гордість в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Бодібілдинг (будівництво тіла) це про те що будь-хто може стати будь-яким. Це про те що можна зі своїх недоліків зробити гідності. Попа завжди була моєю проблемною зоною, тому я ще в юності почала вивчати попатренінг і знайшла мільйон і один спосіб зробити її краще!» - йдеться в повідомленні.

Водночас Усманова розповіла, що зараз нарешті почувається комфортно.

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Бодибилдинг (строительство тела) это про то что любой может стать любым. Это про то что можно из своих недостатков сделать достоинства. ⠀ Попа всегда была моей проблемной зоной, поэтому я ещё в юности начала изучать попатренинг и нашла миллион и один способ сделать ее лучше! ⠀ Сейчас я пришла к тому что хочу быть собой. Лучшей версией себя. Но не ломая, а заботясь. Быть не в борьбе , а в синергии .. со своим телом и здоровьем ⠀ И знаете что? Девушке не нужны тяжелые тренировки! Достаточно 3-5 тренировок в неделю по 30-60 минут. Без лишнего стресса и адреналина. ⠀ Если все так просто, Почему не на всех это работает? ⠀ Потому что питание. Когда мы научимся уважать своё тело. Мы перестанем насиловать его сначала переизбытком еды, а потом переизбытком физической нагрузки, чтобы хоть как то навести порядок на теле. ⠀ Это как собирать воду с пола полотенцем, когда прорвало трубу. Захаешься и все равно не будет сухо. Надо затыкать трубу. Понимаете о чем я?)) ⠀ КНИГИ, которые замотивируют ВАС взять себя в руки и пересмотреть ВАШЕ питание: ⠀ 1. Интуитивное питание. Светлана Бронникова 2. Как дожить до 120 лет. Поль Брег 3. Еда и мозг. Дэвид Перлмуттер ⠀ СЕЙЧАС я готовлю новейший марафон! И мне важно узнать у вас: в чем ваш затык? Вам сложнее: 1. тренироваться или 2. держать питание?

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"Зараз я прийшла до того що хочу бути собою. Кращою версією себе. Але не ламаючи, а піклуючись. Бути не в боротьбі, а в синергії .. зі своїм тілом і здоров'ям", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост Усманова супроводжувала кадрами, де вона на тлі басейну позує в крихітному бікіні, демонструючи розкішні форми в різних позах.

До цього повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в максимально спокусливому вигляді

На фото красуня позувала в чорній сукні із зірочками і величезним декольте. Усманова, як можна помітити, не дуже любить білизну, тому груди виявилася практично не прикрита. Модель без сорому зробила акцент на бюсті, знімаючи себе без голови. Волосся у зірки були розпущені.

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