Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова порадувала шанувальників, показавши головну гордість в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Бодібілдинг (будівництво тіла) це про те що будь-хто може стати будь-яким. Це про те що можна зі своїх недоліків зробити гідності. Попа завжди була моєю проблемною зоною, тому я ще в юності почала вивчати попатренінг і знайшла мільйон і один спосіб зробити її краще!» - йдеться в повідомленні.

Водночас Усманова розповіла, що зараз нарешті почувається комфортно.

"Зараз я прийшла до того що хочу бути собою. Кращою версією себе. Але не ламаючи, а піклуючись. Бути не в боротьбі, а в синергії .. зі своїм тілом і здоров'ям", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що пост Усманова супроводжувала кадрами, де вона на тлі басейну позує в крихітному бікіні, демонструючи розкішні форми в різних позах.

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На фото красуня позувала в чорній сукні із зірочками і величезним декольте. Усманова, як можна помітити, не дуже любить білизну, тому груди виявилася практично не прикрита. Модель без сорому зробила акцент на бюсті, знімаючи себе без голови. Волосся у зірки були розпущені.

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