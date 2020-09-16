Відомий український співак MONATIK (Діма Монатік) здивував новою композицією зі співачкою Лаймою Вайкуле

Артист останнім часом часто записує хіти в дуетах, пише Politeka.net.

Так, наприклад, влітку Монатік в компанії співачки Віри Брежнєвої виконав пісню"Вечериночка". Зірки зняли запальний кліп, в якому артистка постала в спокусливій блискучій сукні.

А день тому Діма вирішив знову порадувати шанувальників новим дуетом зі співачкою Лаймою Вайкуле, про що повідомив у своєму Instagram.

У пості MONATIK розповів, що до нього звернулися з проханням освіжити композицію. У співака відразу виникла думка зробити мешап двох хітів.

"Я прийшов до ідеї назви "УВЛІУВТ на вулиці Пікаділлі". Дві пісні зазвучали як одна - і це було шалено круто! Я такий радий, що Лайма погодилася і ця ідея їй сподобалася", - зазначив Дмитро.

За день публікація зібрала понад 18 тисяч лайків і багато коментарів.

"Вогонь 🔥звучать разом дуже круто ✨", " Лайма крута! Вона така харизматична, ні на кого не схожа! Я думаю, ваш дует буде 🔥 🔥 🔥 де послухати то????", "Ніколи б не подумала,що ці два треки будуть так гармонійно звучати разом😍 😍 😍 😍", "як круто, цікаво і свіжо вийшло😍 🔥", "обожнювана Лаймочка❤ і крутий Монатік 😍 дует Ваааау так довго чекали️️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лайма Вайкуле не тільки відома своїм талантом, але і дружбою з російською співачкою Аллою Пугачовою. Перша часто проводить час в компанії примадонни і її чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Кадри відпочинку всі неодноразово публікували на своїх сторінках в Instagram. Зокрема ось відео одного з останніх гулянь:

Нагадаємо, що Дмитро Монатік прикрив оголену дружину однією черепашкою: «неймовірна…».

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