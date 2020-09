View this post on Instagram

Репетиция.🩰 Фрагмент вариации Китри из балета "Дон-Кихот". Классические вариации лучше всего поддерживают форму и помогают в неё входить после пропуска.🩰🦢🐣 Ну и одежда правильная тоже помогает.💃😂 Когда ее побольше надето😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом