Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як займається в репетиційному залі в новому спортивному костюмі

Цього разу скандальна артистка показала в соціальній мережі Instagram невеликий ролик, відзнятий під час останньої репетиції в особистому залі, де вона тренується вже не перший рік. Схоже, після відпустки Волочкова вирішила активно вливатися в роботу і відновлювати організм після відпочинку в Туреччині.

Анастасія вже встигла влаштувати показове тренування в цирку з молодими гімнастами і гімнастками, які не займалися тривалий час через карантин. При цьому в той же день вона потрапила в скандал через зауваження учнів. Приховавши можливість коментування постів в соціальній мережі, Волочкова вирішила продовжити демонстрацію своїх занять, за які її постійно висміюють.

«Репетиція.🩰 Фрагмент варіації Кітрі з балету "Дон-Кіхот". Класичні варіації найкраще підтримують форму і допомагають в неї входити після пропуску.🩰 🦢 🐣 Ну і одяг правильна теж допомагає.💃 😂 Коли її побільше надіто 😂 #анастасіяволочкова", - написала балерина під новим роликом.

До цього Анастасія опублікувала в Instagram нове відео, в якому показала, як готується до нового спектаклю.

Так, Волочкова показала свою репетицію в цирковому училищі, з учнями якого вона зараз готує новий спектакль. На кадрах можна побачити, як балерина бігає по сцені, раз у раз злітаючи в повітря на підвісах і демонструючи свій коронний шпагат.

Крім того, балерина поскаржилася засмутив її випадок. Так, під час її недавнього прямого ефіру один з глядачів заявив, що балерина після репетиції нібито пила вино.

"Я маю право робити все, що я хочу! Їсти, пити, курити кальян, гуляти, веселитися, радіти, куражитися, проводити час з тими, з ким мені приємно і робити все, що приносить мені задоволення!» ,- підсумувала Волочкова.

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