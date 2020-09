View this post on Instagram

Мой день сегодня прошёл очень ярко! В @gutsei.ru Государственном Цирковом Училище.😊🎭🦢🩰 Я встретилась со студентами. Показала им на арене балетный Экзерсис, провела небольшую творческую встречу, мы пообщались, обсудили возможность нашего сотрудничества в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка", провели совместную репетицию, поделившись опытом. И, конечно сфотографировались со всеми.😊 Это очень талантливые ребята! И педагогам я выразила восхищение!🙏 Спасибо всем за тёплый приём! И директору Михаилу за внимание. 😊 Невероятные светлые эмоции.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #мариинскийтеатр