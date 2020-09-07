Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала фірмовий "розкоряк" під час відвідування циркового училища

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я зустрілася зі студентами. Показала їм на арені балетний екзерсис, провела невелику творчу зустріч, ми поспілкувалися, обговорили можливість нашої співпраці в моєму спектаклі "Балерина в Задзеркаллі цирку", провели спільну репетицію, поділившись досвідом. І, звичайно сфотографувалися з усіма", - йдеться в повідомленні.

При цьому Волочкова розповіла, що студенти "дуже талановиті". А на опублікованих кадрах видно, як балерина показує їм свою розтяжку, після чого роз'яснює деталі своїх виступів.

Водночас коментарі балерина продовжує утримувати закритими, щоб зайвий раз не нариватися на гнів користувачів мережі.

До цього ми писали, що скандальна балерина Анастасія Волочкова похвалилася фігурою в сміливій сукні з розрізами.

По поверненню з відпустки балерина вирішила продовжити влаштовувати неоднозначні реклами для закладів, які вона відвідує, а також товару, який купує. Цього разу вбрана Волочкова в червоній сукні з зухвалим розрізом на стегні здивувала витівкою.

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