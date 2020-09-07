Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала фірмовий "розкоряк" під час відвідування циркового училища

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я зустрілася зі студентами. Показала їм на арені балетний екзерсис, провела невелику творчу зустріч, ми поспілкувалися, обговорили можливість нашої співпраці в моєму спектаклі "Балерина в Задзеркаллі цирку", провели спільну репетицію, поділившись досвідом. І, звичайно сфотографувалися з усіма", - йдеться в повідомленні.

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Мой день сегодня прошёл очень ярко! В @gutsei.ru Государственном Цирковом Училище.😊🎭🦢🩰 Я встретилась со студентами. Показала им на арене балетный Экзерсис, провела небольшую творческую встречу, мы пообщались, обсудили возможность нашего сотрудничества в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка", провели совместную репетицию, поделившись опытом. И, конечно сфотографировались со всеми.😊 Это очень талантливые ребята! И педагогам я выразила восхищение!🙏 Спасибо всем за тёплый приём! И директору Михаилу за внимание. 😊 Невероятные светлые эмоции.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #мариинскийтеатр

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При цьому Волочкова розповіла, що студенти "дуже талановиті". А на опублікованих кадрах видно, як балерина показує їм свою розтяжку, після чого роз'яснює деталі своїх виступів.

Водночас коментарі балерина продовжує утримувати закритими, щоб зайвий раз не нариватися на гнів користувачів мережі.

До цього ми писали, що скандальна балерина Анастасія Волочкова похвалилася фігурою в сміливій сукні з розрізами.

По поверненню з відпустки балерина вирішила продовжити влаштовувати неоднозначні реклами для закладів, які вона відвідує, а також товару, який купує. Цього разу вбрана Волочкова в червоній сукні з зухвалим розрізом на стегні здивувала витівкою. 

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

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