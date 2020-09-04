Популярна Поділь Ніколь Амато продемонструвала свою бойову підготовку в яскравому купальнику

Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" відео, зроблене у дворі будинку біля басейну (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця). Вона вбралася в бікіні жовтого кольору і розляглася на заздалегідь підготовлений килимок з рушником, а потім різким ривком опинилася на ногах, відштовхнувшись руками. Ніколь Амато тут же прийняла бойову стійку і і зробила кілька демонстративних ударів на камеру.

"Ти можеш збити мене з ніг, ти можеш спробувати щосили... Але знай це... Я завжди повернуся, і я завжди повернуся сильнішою, швидшою, розумнішою і щасливішою", - підписала відео модель.

Користувачі соціальної мережі оцінили здібності Ніколь Амато і захопилися її формами в коментарях до посту:

"У вас приголомшливі Набори стійок🍈 🍈"; " абсолютно фантастично, як завжди, і ти неймовірно чудова і завжди так надихаєш! Сильна чудова богиня 😍❤️❤️💪"; " Вау, ніколи не знав, що ти зможеш зробити це приголомшливо👏 🏼"; "твій Персик ідеальний"; "Не Зв'язуйся з цією задирою, вона тебе нокаутує".

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